Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. Putin'in Erdoğan'a Alaska'da ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını aktardığı öğrenildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Ukrayna ile Rusya arasındaki barış sürecini konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider Ukrayna savaşını ve bölgesel konuları ele aldı.

ALASKA'DAKİ GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI ANLATTI

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını aktardı.

TİCARET İLİŞKİLERİ MASAYA YATIRILDI

Putin, Türkiye'nin İstanbul'da Ukrayna temsilcileriyle yapılan görüşmelere sağladığı desteği takdir etti. Görüşmede ayrıca, Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesini masaya yatırıldı.

RUTTE DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARADI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Erdoğan ve Rutte, Türkiye'nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte görüşmede, NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile dün telefonda görüştü. Görüşmelerde ana gündem maddelerinin Gazze, Suriye ve Ukrayna olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos Cuma günü Alaska'da bir araya gelmişti. Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için bir araya gelen ikilinin zirvesi dünya basınında geniş yankı uyandırırken 2 saat 45 dakika süren toplantıdan "ateşkes" çıkmamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
