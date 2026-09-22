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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze’den Ukrayna ve Rusya’ya, İran’dan Lübnan’a 250 bin insan hayatını kaybetti. Çok daha fazla insan tarifsiz acılar yaşadı. Gazze’de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın 74 bin kardeşimiz İsrail’in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı yıkıntılar altında sevdiklerini arıyo

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze’den Ukrayna ve Rusya’ya, İran’dan Lübnan’a 250 bin insan hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, İran'dan Lübnan'a 250 bin insan hayatını kaybetti. Çok daha fazla insan tarifsiz acılar yaşadı. Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı yıkıntılar altında sevdiklerini arıyor. Eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının naaşlarını çıkarıyor. İsrail saldırılarında ellerini, ayaklarını kaybetmiş masum yavrular, tahtadan yapılmış protezlerle hayatta kalmaya çalışıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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