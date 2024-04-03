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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Faruk Özlü'yü telefonla arayarak tebrik etti. Özlü'nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan, "Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir" şeklinde karşılık verdi.

FARUK ÖZLÜ GÜVEN TAZELEDİ

Düzce'de resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40.22'sini alan AK Parti adayı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz

"SIKIŞIĞIM BAZI SEYAHATLERİM VAR"

Faruk Özlü'yü telefonla arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıkışığım, bazı seyahatlerim var. Amerika, Sudi Arabistan oralardan döndüğüm zaman inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim" dedi.

"ZAFER ZAFERDİR"

Bunun üzerine Faruk Özlü, seçimlerde daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini belirtti. Erdoğan ise, "Takma kafana zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir" şeklinde karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmazDüzce Belediye Başkanı Faruk Özlü.

AK PARTİLİ İSİM GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, X sosyal medya hesabından o anları paylaştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Faruk Özlü AK Parti Düzce Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

İlhan Fırat:

Yavaş yavaş muhalefete alıştırın kendinizi.

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Sinan Kaygisiz:

Sen merak etme arkadaşim..Bu necip Millet, kime dümeni vereceğini kimede çöpleri aldiracağını iyi bilir rahat ol...5 sene sonra görüselim.

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Zafer ÖZEVLİ:

git vandaki hakları iade et. bekli biraz ....

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Engin Savaş:

Akp'nin 2007'de çıkarttığı ve mal sahiplerine verdiği yetkiden dolayı mal sahibim de 10 senemi doldurduğum için kayıtsız şartsız iş yerimi boşaltarak anahtarı mal sahibine teslim etmek zorunda kaldım ve maalesef benimle beraber birçok insan daha işsiz kaldı ya da mal sahipleri diyor ki ya bu kirayı verirsin ya da bu Dükkanı boşaltırsın yani öyle fahiş yaralar istiyorlar ki çaresiz kalıyorsun ya yüksek kirayı kabul edip ödediğin yüksek kiranın farkına ürünlere yansıtmak zorunda kalıyorsun Tabii p

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Adem Örnek:

Ne olacaktı peki, piyasada her şey 10 katına çıkmışken sen halen 2007 de verdiğin kirayı mı verecektin, elbette artışlar olacak, mülk sahibi de oraya bir para bağlıyor, şahsen şu anda ben mülk alıp kiraya vermenin en kötü yatırım olduğunu düşünüyorum, 5 milyon bağladığın mülkten 10.000 gelir elde edeceksin, bnkaya koysan çok daha fazla getiri sağlıyor, millet neden parasını mülke bağlasın, üstelik kiracı ile uğraşacak birde

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Tekin Serdar Kaya Oglu:

Bunlar yükünü almış umrunda olmazki kaybettik, kazandık .. Sokaktaki akp yandaşlarının üzülüp, büzüldügü, düşündüğü kadar bu adamlar düşünmüyor.. millet güzel mesaj verdi ama olan yine millete oluyor.. siyasetçilere bisi olmaz .. Milletimiz siyasetçiler için birbirine düşman olmamalı.

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