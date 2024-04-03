Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Faruk Özlü'yü telefonla arayarak tebrik etti. Özlü'nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan, "Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir" şeklinde karşılık verdi.

FARUK ÖZLÜ GÜVEN TAZELEDİ

Düzce'de resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40.22'sini alan AK Parti adayı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeniden seçilerek güven tazeledi.

"SIKIŞIĞIM BAZI SEYAHATLERİM VAR"

Faruk Özlü'yü telefonla arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıkışığım, bazı seyahatlerim var. Amerika, Sudi Arabistan oralardan döndüğüm zaman inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim" dedi.

"ZAFER ZAFERDİR"

Bunun üzerine Faruk Özlü, seçimlerde daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini belirtti. Erdoğan ise, "Takma kafana zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir" şeklinde karşılık verdi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü.

AK PARTİLİ İSİM GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, X sosyal medya hesabından o anları paylaştı.