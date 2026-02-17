Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya ulaştı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali tarafından karşılandı. Erdoğan, Ali ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
