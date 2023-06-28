Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda diplomatik temaslar! 3 ülkenin lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve gelecek dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan daha sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü. Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi. Erdoğan son olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le de temasta bulundu.

ERMENİSTAN'LA NORMALLEŞME SÜRECİNİ KONUŞTULAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan lideri Paşinyan'la görüştü. Paşinyan görüşmede Türk halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kurban Bayramı'nın başta bölge olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti. İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve gelecek dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

HEM RUSYA'YI HEM İSVEÇ'İ ELE ALDILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı. Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in, terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

ÖZBEK LİDERLE DE GÖRÜŞTÜ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le de görüşen Erdoğan, bayramın Türk Dünyası ve İslam Âlemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Şevket Mirziyoyev'e başarılar dileyerek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 3'üncü Toplantısı'nı da bir an önce icra etmek istediklerini belirtti.