Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'En Uzun Gece' destanının ilk temsiline katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte 15 Temmuz zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte 15 Temmuz zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan 'En Uzun Gece' destanının ilk temsiline katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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