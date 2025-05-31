Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinen Erdoğan, "86 milyonun bir arada barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı müessir, müreffeh bir ülkeyi sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş, terörsüz Türkiye'yi yani en büyük eserimizi inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"İstanbul'da sizlerle olmanın memnuniyetini duyuyorum. Platformumuzu, gençlerin aile algısı, evlilik kurumuna bakışları, çocuk sahibi olma konusundaki düşünceleri ve devletimizin aile politikalarına ilişkin görüşlerini içeren araştırması dolayısıyla da tebrik ediyorum. Sizlerle en son 2 yıl önce bir araya gelmiş ahtimizi ve kavlimizi yenilemiştik. Ahde vefanız için azminiz için bilginizle ferasetli duruşunuzla bu ülkeye sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum.

Nice zorluğun, ihanetin üstesinden beraberce geldik. Birçok alanda sessiz devrim niteliğindeki hamleleri birlikte yaşadık. Ahlaklı bir gençlikle yol yürümeyi nasip eden rabbime hamdediyorum.

Biz büyük davaların bir araya getirdiği kadrolarız. Asra istikamet çizeceğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimize beraber yürüyeceğiz. Barışın, huzurun, refahın hüküm sürdüğü, bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz. 86 milyonun bir arada barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı müessir, müreffeh bir ülkeyi sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş, terörsüz Türkiye'yi yani en büyük eserimizi inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İşte o zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak. O sayfaları hep birlikte yazacağımız destanlarla dolduracağız. O sayfaların her bir kenarını dostluk türküleriyle, kardeşlik şiirleriyle, İstiklal ve İstikbal ruhu ile süsleyeceğiz.

"TÜM GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM"

Medeniyetimizin ihtişamını ülkemizin gençleri temsil ediyor, siz temsil ediyorsunuz. Cumhurbaşkanı olarak ülke ve millet sevdalısı tüm gençlerimizle gurur duyuyorum. Burada bir kez daha görüyorum ki; TEKNOFEST gençliği maşallah gümbür gümbür geliyor. Genç mühendislerimiz savunma sanayiinde destan yazıyor.

"HAKKI HAYKIRMAYI ECDADIMIZDAN ÖĞRENDİK"

Eserlerimizle, projelerimizle, kahraman ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han sadece İstanbul'u değil fetih ruhunu da emanet etti. Zorluklar ne kadar çetin olursa olsun yılmamayı biz ecdadımızdan öğrendik. Adanmışlığın önünde hiçbir engelin duramayacağını biz ecdadımızdan öğrendik. Hakkı haykırmayı biz ecdadımızdan öğrendik. Şunu da ifade etmek isterim; biz sadece vesayetle yasaklarla ve baskıcı zihniyetle mücadele etmedik. Aynı zamanda önyargılarla ideolojik at gözlükleriyle de mücadele ettik.

"CHP ZİHNİYETİ, TARİHİ REDDİ MİRAS YAPTI"

CHP zihniyeti, milletimizin asırlara sari mazisini sahiplenmek yerine, reddi miras yaparak bu ülkenin tarihini 100 yılla sınırlandırdı. Geçmişe sırtımızı dönmemiz istendi. Yanlış politikalarla milletimiz tarihsiz hale getirilmek istendi. Elifbaların suç aleti sayıldığı utanç verici yıllar yaşadık. Bizi ruh kökümüzden koparmak amacıyla her yolu denediler. Maalesef bu politikalarında belli bir ölçüde muvaffak da oldular. Biz Sultan Alparslan, Fatih deyince birileri hemen rahatsız oluyor. İslamsız Türk dediğimiz için şahsımızı hedef aldılar. Bizi insafsızca eleştirdiler. Biraz tarihe baksalar şu hakikatleri net biçimde görecekler. Asırlar boyunca adalet dendiğinde akla biz geldik. Vicdan ve merhameti yeryüzüne Allah'ın izniyle biz yaydık.

"GAZETELERDEN ÖMÜR BİÇENLER OLDU"

Bize gazetelerden ömür biçenler oldu. Bize had bildirmeye çalışanlar çıktı. Şimdi onların hiçbirisi yok, neredeler? Arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. On binlerce km ötede son nefeslerini onursuz şekilde verdiler. Ama biz buradayız. Elhamdülillah dimdik ayaktayız. Emri hak vakıf olana kadar yine burada olacağız. Gençler, hilalin gölgesinde yaşamaya devam edeceğiz. Her karışında bir yiğit yatan bu ülke bizim vatanımız.

"KİMSE BİZİ BÖLEMEZ"

Kimlik siyaseti, köken siyaseti, fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez. Kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz. Önümüzdeki dönem de önce Terörsüz Türkiye'ye ardından da Terörsüz bölgeye vasıl olacağız. Gençler, sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz bizim en büyük arzumuzdur. Yasakçı anlayışı, tek tipçi uygulamaları tarihin çöp sepetine yolladık. İmam Hatiplerin Meslek Liselerinin maruz bırakıldığı adaletsizliğe son verdik. Eğitim de siyaset de teknoloji de gençlerimize alan açtık. Üniversite yurtlarımızın sayısını artırdık. Ülkemizin gençlerini suç örgütlerine, terör örgütlerine, çıkar şebekelerine bırakmamak da kararlıyız."