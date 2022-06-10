Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere "Katılmayın" diye haber gönderdi - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması ödül töreninde konuştu. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikatı Efes-2022'ye ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"40 yıldır siyaset arenasında kararlı bir mücadele yürütüyoruz. 'Zulüm 1453'te başladı' diyen mankurtlara, İstanbul'un fethini hazmedemeyen Bizans artıklarına inat sahip çıkıyoruz. Tüm dünyanın göz bebeği İstanbul'u camiler, köprüler, yollar ve tünellerle dokuduk. Barbaros Hayrettin Paşa Camii de bu yılın sonuna doğru bitecek. Marmaray ve Avrasya Tüneli iki kıtayı birbirine bağlıyor. Şehir hastanelerimiz şifa kapısı oluyor. 90 milyon kapasitesiyle İstanbul Havalimanı dünyaya bağlıyor. Bu süreçte sokak olaylarından terör eylemlerine kadar tehditlerle karşılaştık. Partimiz kapatılmaya çalışıldı, darbe çağrısı yapıldı.

"GEZİ OLAYLARINDA SOKAKLAR KANA BULANMAK İSTENDİ"

Gezi olaylarıyla sokaklarımız kana bulanmak istendi. 15 Temmuz'da milli iradeyi saf dışı bırakmaya çalıştılar. Ne yaptılarsa bizi ülkemize hizmet yolundan alıkoyamadılar. Basınımızın yüz akı gazetelerimizin desteğiyle emperyalistlerin emellerine izin vermedik. 2023'e giden kritik süreçte zorluklara rağmen yolumuza devam ediyoruz. Yola çıkarken ne söz vermişsek, bunları gerçekleştirene kadar bize durmak yok. Evlatlarımıza özgürce yaşayacakları Türkiye bırakana kadar çalışmakta kararlıyız. Varsın birileri kırk takla atsın. Koltuk kapmaca oynasın, 251 şehidimizin katillerini yargıdan kaçırmak için koşsun.



"YUNANİSTAN'I DİNLEMEDİLER"

Efes-2022 tatbikatına 37 ülke katıldı. Yunanistan bunların yarısından fazlasına 'Katılmayın' diye de haber göndermiş. Hemen hemen tamamına yakını Yunanistan'ı dinlemedi. Hepsi bizimle beraber o tatbikatta yer aldılar, Amerika başta olmak üzere. Herkes bu milletin ne olduğunu Efes-2022 tatbikatında gördüğü gibi bundan sonra da görecek. Ülkemizi kuşatmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek, 2053 vizyonumuzu evlatlarımıza kutlu bir miras olarak bırakacağız."