Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, "2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz. Amacımız takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evini de hak sahipleri ile buluşturmaktır. Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız." dedi.

ERDOĞAN HATAY'DA DEPREM KONUTLARI ANAHTAR TESLİMİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Kura çekimine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yapılacak konutlarla ilgili bilgi verdi.

"YIL SONUNA KADAR 200 BİN EVİ TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz. Amacımız takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evini de hak sahipleri ile buluşturmaktır. Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"DEPREMLERDE KAYBETTİĞİMİZ CANLARIN ACISI İLK GÜNKÜ GİBİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Hak sahiplerini belirlemeye başlıyoruz. Sürekli olarak isimler devam edecek, biz de zaman kaybetmeden konuşmaya başlayalım. Hayırlı olsun. Yaklaşık bir yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü gibi. Deprem 11 ilimiz 124 ilçemiz, 7 bine yakın köy ve mahallemizde yıkıma yol açarken 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilendi.

"349 BİN HANEYE KİRA YARDIMI YAPILDI"

200 binden fazla ağır hasarlı bina ile karşılaşıldı. 1 milyon çadır gönderildi, 349 bin haneye kira yardımı yapılmıştır. Milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürdük. Türkiye, tek yürek tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuştur. 20 bin iş makinesi ve araç 141 helikopter 183 uçak ve 23 gemi bölgedeki çalışmalara katıldı. 150 bin tır malzemesi gönderildi. Günde 4 milyon kişiye yemek sunuldu.

"HATAY'DA KURULAN KONTEYNER 57 BİNİ BULDU"

Hem enkaz kaldırma, hem yeniden inşa çalışmalarının en hızlı yürütüldüğü örneği yaşadık. Bu afet bize verdiği pek çok dersin yanı sıra, devlet millet dayanışmasının da en üst düzeyde olduğunu da göstermiştir. Mutlulukların paylaşarak çoğalması gibi acıların da paylaşılarak katlanılır hale geldiğini gördük. Hatay, can kaybı ve yıkılan bina sayısı bakımından en büyük zararı gören şehrimizdir. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan Hatay'ın yaşadığı yıkım gerçekten çok büyüktü. Hatay'da kurulan çadır 286 bin, konteyner 57 bini buldu. Kırsal bölgelerde 14 bin 664 konteyner kurarak 57 binin üzerinde geçici yuva sağladık.

"DEPREM BÖLGESİ GENELİNDEKİ HAK SAHİBİ 390 BİN"

Toprağa verdiğimiz canlarımızı dualarla yad ederken sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmek için de canla başla çalıştık. Bir yandan enkazları kaldırırken diğer yandan yeniden inşa çalışmalarına başladık. Hatay'da 135 bin 589 konut, 15 bin 589 iş yeri, toplamda 150 bine yakın hak sahibi belirledik. Deprem bölgesi genelindeki hak sahibi ise 390 bin olarak netleşti.

"BUGÜN 2 BİN 275 HAK SAHİNİN KONUTUNUN ANAHTARINI TESLİM EDİYORUZ"

Bugün de 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz. Yeni yuvalarının hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum. Hakikat üzerine bina edilen inşa hareketi. Bu daha başlangıç, depremzede, zarar gören şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımız devam edecek.

"YALAN ÜZERİNE HİÇBİR ZAMAN HAKİKATİ BİNA ETMEDİK"

Defne Hastanesi ile ilgili ne dediler? Yok böyle bir şey dediler. Biz bunu yaptık mı, yaptık. Açılışını da bizzat bu kardeşiniz yaptı. Çünkü biz yalan üzerine hiçbir zaman hakikati bina etmedik. Bu şehirlerimizin altyapısını ayağa kaldırmak için İller Bankası ile mahalli yönetimlerimize 56 milyar TL'lik hibe desteği veriyoruz. Yaşadığımız her felaket, başımıza gelen her musibet bize milli gücümüzün önemini hatırlatıyor. Cumhuriyetimizin ilk döneminin en büyük kazanımı Hatay'ın vatan topraklarına katılmasıydı.

Sıkıntılarımız, eksiklerimiz yok mu, elbette var. Büyük ve güçlü Türkiye'ye ulaşma azmimiz hepsinin üzerindedir. Tek ihtiyacımız, birlik ve beraberlik içinde çok çalışmaktır. Türkiye, bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda önemli yol kat etti. Şimdi ülkemizi dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasına dahil etme aşamasındayız."