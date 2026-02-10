Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini yarın saat 14.00'te Beştepe'de kabul edecek.

ERDOĞAN YARIN DEM PARTİ HEYETİNİ AĞIRLAYACAK

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraja girildi. Geçtiğimiz hafta siyasi partilerle görüşen DEM Parti heyetinin son durağı Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti arasındaki görüşmenin tarihi belli oldu. Erdoğan, DEM Parti heyetini yarın saat 14.00'te Beştepe'de ağırlayacak. DEM Parti heyetinde Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alacak.

"RAPORDA NİHAİ BİR NOKTAYA DOĞRU GELİNDİ"

Öte yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mili Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu hakkındaki soru üzerine Kurtulmuş, "İlk raporlara baktığımız zaman partilerin arasında çok kolay uzlaşılacak bir zemin görünmüyor. Bu toplantılarla uzlaşılacak konular tespit edildi ve aşağı yukarı ana çerçeve ortaya çıkarılmış oldu. Fevkalade disiplinli bir çalışmayla nihai bir noktaya doğru gelindi. Dün akşam itibariyle bu beş arkadaşımıza kişiye özel olmak üzere üzerinde çalıştığımız taslak metini olgunlaştırarak gönderdik. Herhalde önümüzdeki günlerde burada tekrar komisyon, bütün 50 milletvekili arkadaşımızı bir araya getirerek müzakere yapar, oylamayı gerçekleştirir ve komisyon olarak görevimizi tamamlarız, raporumuzu Türkiye Millet Meclisi Başkanlığı'na takdim ederiz" dedi.

"KOMİSYONUN GÖREVİ RAPOR HAZIRLAMAK, YASA YAPMAK DEĞİL"

Bir basın mensubunun "Umut hakkı" tartışmaları ile ilgili soruya Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı: "Komisyon raporunda tartışılan konuların ne olduğu herhalde rapor nihai şeklinde ortaya çıktıktan sonra kamuoyuyla paylaşmak en doğrusudur. Dolayısıyla benim ağzımda içerikle ilgili bir kelime bile alamazsınız. İkincisi komisyonun görevi bu raporu hazırlamak, çalışmalarını tamamlamak ve raporu hazırlayarak Türkiye Millet Meclisi'ne sunmaktır. Bu komisyon kendisi yasa yapıcı bir komisyon değildir. Bu komisyon ne yasa hazırlıyor ne Anayasa hazırlıyor.

Başından beri bunu ortak bir eğilim olarak söyledim. Komisyonun bu kadar büyük dinlemeler ve uzun tartışmalarla geldiği noktada siyaset olarak biz konuya nasıl yaklaşıyoruz, bunun çerçevesini oluşturmak ve bu çerçevenin içerisinde tabii ki hazırlanmasını öngördüğümüz yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere bu çerçeveyi Türkiye Millet Meclisi'nin Genel Kurulu ile paylaşmaktır. Komisyonun vazifesi bellidir. İlk toplantıda kabul ettiğimiz komisyonun çalışma usulü ve esasları ile ilişkin prensipler çerçevesinde de komisyon şimdiye kadar büyük bir olgunlukla, büyük bir fedakarlıkla vazifesini yerine getirmiştir. Çok az kaldı, raporu oyladıktan sonra da komisyonun görevi sona erecektir."