Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti TBMM Başkan Vekili Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

DEM Parti heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye giderken basın mensuplarına açıklama yaptı. Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürecin başından bu yana 3'üncü görüşmeyi gerçekleştireceklerini söyleyerek, "Tarihi bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Dolayısıyla bugünkü görüşme çok önemli ve anlamlı. Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz. Muhtemelen Sayın Efkan Ala Bey ve İbrahim Kalın da görüşmeye katılacak. Yaklaşık 1 saatlik bir görüşme olacağını tahmin ediyoruz. Görüşme sonrasında yazılı bir açıklamayla değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar ise "Bugünkü görüşme gerçekten önemli. Esas gündemimiz, sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu konularda fikirlerimizi ve önerilerimizi Sayın Cumhurbaşkanı'na sunacağız. Kendilerinin de değerlendirmelerini dinleyeceğiz. Görüşmenin iyi geçeceğine ve hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz" dedi.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, DEM Parti heyeti ile görüşmesi saat 18.00'de başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer aldı. Görüşme devam ediyor.