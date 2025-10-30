Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti TBMM Başkan Vekili Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti TBMM Başkan Vekili Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

DEM Parti heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye giderken basın mensuplarına açıklama yaptı. Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürecin başından bu yana 3'üncü görüşmeyi gerçekleştireceklerini söyleyerek, "Tarihi bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Dolayısıyla bugünkü görüşme çok önemli ve anlamlı. Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz. Muhtemelen Sayın Efkan Ala Bey ve İbrahim Kalın da görüşmeye katılacak. Yaklaşık 1 saatlik bir görüşme olacağını tahmin ediyoruz. Görüşme sonrasında yazılı bir açıklamayla değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar ise "Bugünkü görüşme gerçekten önemli. Esas gündemimiz, sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu konularda fikirlerimizi ve önerilerimizi Sayın Cumhurbaşkanı'na sunacağız. Kendilerinin de değerlendirmelerini dinleyeceğiz. Görüşmenin iyi geçeceğine ve hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz" dedi.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, DEM Parti heyeti ile görüşmesi saat 18.00'de başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer aldı. Görüşme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

Ülkeyi 650 İHA ve hipersonik dahil 50'den fazla füzeyle vurdular
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip! Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar

Kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip! Eski dostuyla buluşuyor
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Gebze'deki tek mucize! İşte Dilara ile iletişim kurulduğu anlar

Gebze'de tek mucizenin gerçekleştiği anlar! Dilara böyle kurtarılmış
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.