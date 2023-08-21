Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ankara ve İstanbul adayları belli oldu mu?' sorusuna yanıt: Aceleci olursak yanlış olur

Macaristan ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'da kimlerin aday olacağı sorusu yöneltildi. Erdoğan, "Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hepsiyle istişarelerimizi yapacağız. Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. Çünkü İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçimde İstanbul ve Ankara adaylarının netleşip netleşmediğine dair bir soruyu yanıtlayan Erdoğan; "İstişare bizim en büyük silahımız. İstişaremizi kimlerle yapacağız? Teşkilatımızın tüm yetkili birimleriyle yapacağız. Sonra da İstanbul ve Ankara olmak üzere adımlarımızı atacağız. Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. Çünkü İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz." ifadelerini kullandı.

"BENİM HALKIM BUNA LAYIK DEĞİL"

CHP'li belediyeleri eleştiren Erdoğan, şöyle devam etti: "İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı, hali gördünüz. Dün bir gazetede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısındaki çöp yığınlarını gösterdiler. Yakışır mı bu? Şimdi ben göreve geldiğimde üç şeyi konuşuyorduk, çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı durumu İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşıyoruz. Nerede bir CHP belediyesi varsa bunları yaşıyoruz. Benim halkım buna layık değil. Nasıl biz o çöp dağlarını ortadan kaldırdıysak, nasıl susuzluğu giderdiysek, o çukurlardan İstanbul'umuzu nasıl kurtardıysak inşallah şimdi de şu sıkıntıları aşacak bir kadroyla 31 Mart'a hazırlanıyoruz.

"CHP'LİLERİN ELİNDEKİ BELEDİYELER İÇİN KAPSAMLI ÇALIŞIYORUZ"

22 yıldır Türkiye'de marka olmuş bir belediyecilik anlayışımız var. AK Parti belediyecilik anlayışını, AK kadroları tüm seçim bölgelerinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bugüne kadar olduğu gibi 2024 yerel seçimlerinde de AK Parti'yi en iyi şekilde temsil edecek, vatanına hizmet etmeyi aşk bilen adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız. Her bir seçim bölgesi için ayrı ayrı çalışıyoruz. Uzun yıllar çöp, çamur ve çukur siyasetine maruz kalmış CHP'lilerin elindeki belediyeler için de kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz."

GÜNDEMDE İSTANBUL İÇİN 5 İSİM VAR

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin kimi aday göstereceği herkes tarafından merak ediliyor. Adaylık için kulislerde partinin ağır topları olarak tabir edilen Murat Kurum, Fahrettin Koca, Şadi Yazıcı, Tevfik Göksu ve Hilmi Türkmen'in isimleri ön plana çıkıyor.