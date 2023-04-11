Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Bayraktar'a seslendi: Kızılelma'yı ne zaman uçuracaksınız?

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Türk donanmasının hizmetine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törendeki bir diyalog ise dikkat çekti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu birçok isimle beraber gemiyi ziyaret eden Erdoğan, Selçuk Bayraktar'a seslenerek "Kızılelma'yı ne zaman uçuracaksınız?" diye sordu. Bayraktar, "2025'te gemiden görev yapmaya başlayacak" yanıtını verdi.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı ( Siha ) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi.

BAHÇELİ VE ERBAKAN DA TESLİM TÖRENİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim törenine; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Sedef Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Metin Kalkavan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

TB3 SİHA DA UÇUŞ GÜVERTESİNDE

TCG Anadolu'nun teslim töreninde, geminin uçuş güvertesinde, Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA da yer aldı.

Törenin ardından gemiyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki isimlerle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Yürüyüş sırasında Bayraktar'a seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Selçuk, Kızılelma'yı ne zaman uçuracaksınız?" diye sordu.

Erdoğan'ın yanına gelen Bayraktar ise merak edilen soruya "