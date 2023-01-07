Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimlerin mayıs ayında olacağına yönelik bir sinyal daha: Önümüzde 5 ayımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu önünde Antalya Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde haziran ayında yapılması planlanan seçim tarihinin daha öne alınabileceğinin sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili bir yorum daha yaptı.

"FAZLA DEĞİL 5 AYIMIZ VAR"

"Antalya'nın turizm gelirini katlayacak yeni adım attık." diyen Erdoğan, sözlerinin devamında "Toplamda 8,5 milyar euroyu bulan kiralama bedeliyle Antalyamızın kazandığı modeli başarıyla uygulamayı sürdürüyoruz. Turizm şehri Antalya'nın belediyelerin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su tesislerini hükümet olarak biz yapıyoruz. Maşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm muhteşem katılım Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor, fazla değil 5 ayımız var. 5 ay durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Toplamda 6 bin 534 vatandaşımıza 137 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Bugün Kumluca'da çalışmaları göreceğiz. Dere yataklarına yapılan müdahalelerle yapılan sıkıntıları son afette gördük. Kumluca'daki selin en büyük nedeninin dere üzerine inşa edilen pazar yeri ve park alanı olduğunu tespit ettik. Sel bölgesinde bugüne kadar DSİ tarafından 1,3 milyar liralık yatırım daha büyük felaketlerin önüne geçmiştir. Meseleyi kökünden çözmek için 16 kalem yatırımı 4,3 milyar liralık bedelle hayata geçirmek üzere çalışmalara başladığımızın müjdesini vermek istiyorum. Bu yıl yatırımların inşasına geçiyoruz.

"MAĞDURİYET YAŞAYANLARIN YANLARINDA YER ALIYORUZ"

Antalya'nın doğu tarafındaki ilçeleri de yangın afetine maruz kalmıştı. Manavgat, Alanya ve Akseki ilçelerinde inşa ettiğimiz 900 konuttan 427'sinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Kalanları da yakında teslim edeceğiz. Diğer yandan ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Mağduriyet yaşayan herkesin yanlarında yer alıyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar olduğu gibi afetlerde de dünyanın en hızlı müdahale sistemine sahip ülke konumundayız.

"TOPLAMDA 7 YENİ PLAJI DAHA AYNI ŞEKİLDE DEVREYE ALIYORUZ"

Antalya Havalimanı'mızı modern hale getirmiştik. Şimdi havalimanımızı iki kat daha büyüterek Antalya'nın turizm gelirini katlayacak adım attık. Antalya'nın belediyenin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su arıtma tesislerini de hükümet olarak biz yapıyoruz. Serik bölgesine hizmet verecek atık su sorununu ve Kemer bölgesine hizmet verecek atık su sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Sahil bölgelerindeki plajları ücretsiz olarak kullanacakları projeyi sürdürüyoruz. 15 bin şezlong kapasiteli 7 plaj hizmete girdi. Toplamda 7 yeni plajı daha aynı şekilde devreye alıyoruz.

"TEK MİSYONU YAPTIRMAMAK OLAN MUHALEFETE RAĞMEN BUGÜNLERE GELDİK"

Diyorlar ki AK Parti'de gençlik yok. Bizim gençliğimiz gümbür gümbür bu alanı doldurmuş vaziyette. Bugün sizlerle bir araya gelmişken, yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin resmi açılışını da yapalım dedik. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamladık. Bugün bölgesinde ve dünyada güç sahibi, söz sahibi, vizyon sahibi bir Türkiye var. Attığımız her adımda karşımızda ilkel ve sapkın bir zihniyeti bulduk. Milletimizin karşısına hangi projeyle çıksak 'Yaptırmayız' dediler. Hangi yatırımları götürdüysek 'Yaptırmayız' dediler. Bunlar karşımıza 'yapamazsınız' diye her dikildiklerinde 'Yaparsak, biz yaparız' diyerek yolumuza devam ettik. Türkiye, kendine biçtiği tek vizyonu yaptırmamak olan muhalefete rağmen bugünlere geldik."