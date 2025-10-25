Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

"2 AYDA YÜZBİNLERCE VATANDAŞIMIZLA..."

" Türkiye'nin dört bir ucunda işçisinden emeklisine 2 ayda yüzbinlerce vatandaşımızla bir araya geldik. Toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk" diyen Erdoğan, "Tabii CHP'li belediyelerde işimiz daha çok zor. CHP'li belediyelerin alameti farikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi. Şikayet listemiz biraz daha uzun. Son iki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı bizim açımızdan da ibretlikti. Yol haritamıza yeni şeklini veriyoruz. AK Parti yolunu da yönünü de milletin belirlediği bir partidir. Bu hareket erdemliler hareketidir. Bu güne kadar ne yaptıysak halk için yaptık. Milletin rotasından başka merciler edinenler bu hareketin içinde yaşama şansı bulamadılar. Milletin rehberliği konusunda şüphe taşıyanlar bu harekete ayak uyduramadılar. Tüm samimiyetimle söylüyorum AK Parti Türkiye'de kurumsal teşkilatlanmayı adeta inşa eden bir partidir. Kendimizi sürekli yenileyerek, durmak yok yola devam diyoruz. Milletimize mahcup olmamak için ne gerekiyorsa yapacağız dedik. Yaptık ve yapıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Aziz İstanbullular, yarınlarımızın mimarı sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şehirlerin sultanı aziz İstanbul'da sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. 81 ildeki tüm vatandaşlarımıza selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında davamıza gönül veren yol arkadaşlarıma yine sizlerin şahsında canı gönülden şükranlarımı sunuyorum.

"ALLAH SİZİ NAZARLARDAN SAKLASIN"

Salonlara sığmayan şu coşkunuz için sizi yürekten selamlıyorum. Gençler, ya siz ne kadar güzelsiniz ya! Allah sizi nazardan saklasın. Şu güzelliğiniz dağları deler aşar. Mevla şu muhabbetimizi daim eylesin. Rabbim zihnimizi, fikrimizi, gayemizi sabit kılsın.

Yoğun ve titiz bir saha çalışmasının nihai değerlendirme toplantısı olarak gördüğüm ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 49 gün gibi çok kısa bir sürede 81 ilde ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nı başarıyla tertipleyen yol arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 49 gün boyunca sahada ter döken her bir kardeşimin emeklerine sağlık.

Dün milletimizin hasretle beklediği müjdeyi paylaştık. Yüzyılın konut projesini tanıttık. Bunlardan yüz binini inşallah İstanbul'da inşa edeceğiz. Konut projemizin bir kez daha milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"TÜRKİYE'SİZ DENKLEM KURULAMIYOR"

Sancılı bir dönemden geçiyoruz. Savaşlar çevremizi tehdit ediyor. Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor. Artık hem bölgesinde hem de dünyada sözüne itibar edilen, kendisine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var. Türkiye attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüşüyor. Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Barışın, kardeşliğin, kalkınmanın ve adaletin egemen olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun kuvveden fiile çıkarma yolunda tarihi bir eşikteyiz. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda ilk sırada yarım asırlık terör musibetinden ülkemizi kurtarmak yer alıyor. Bu meselenin çözülmesini istemeyen odakların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız.

Gayemiz, nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı, barışın, güvenliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü iklimin tüm bölgemizde hakim kılınmasıdır.

Ortak bir iradeyle inşallah önce terörsüz Türkiye'yi, ardından da terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız.

Bugünkü toplantımızın hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

Gençler durmak yok, yola devam."