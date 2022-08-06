Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e: "Önce haddini bileceksin, bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur"

KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uyuşturucu ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Sen önce kendi kadronun, ana muhalefetin içinde sulu, kuru, bu uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın? Önce haddini bileceksin. AK Parti iktidarının bu noktada, sulu, kuru uyuşturucu ile mücadelesini inkar etmeyeceksin. Bunu iyi bileceksin. Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur." dedi.

Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediye başkanları, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "17 Ağustos depreminde merkezi Kocaeli olan büyük depremle sarsıldık. Geniş bir alanı etkileyen depremde kaybettiğimiz vatandaşları bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Depremin izlerini ortadan kaldırmak, güvenli, huzurlu yerleşim yerleri inşa etmek için seferber olduk. Yerle yeksan olan Kocaeli'ni yeniden ayağa kaldırdık. Kocaeli, sanayisi ile üretimi ile ülkemize en çok katkı sağlayan şehirlerin başında geliyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uyuşturucu ile mücadeleye yönelik açıklamasına değinen Erdoğan, "Şimdi, bir yere geleceğim. Burada bunu söylemek istemezdim. Malum bir ana muhalefet var, bir de onun yanında yavru muhalefetler var. Bunlardan, yavru muhalefetten bir tanesi aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Hiç değinmek istemezdim. Fakat geçenlerde bir açıklaması oldu, fazla uzak değil. Yani 20 yıllık iktidarımızda uyuşturucu ile mücadelede biz gerekeni yapmamışız, diyor. Hanımefendi, önce şunu bileceksin. Bir defa bizim iktidarımızda ne sulu, ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Tayyip Erdoğan'ın suluyla, kuruyla alakası olup olmadığını iyi bilirsin. ya nasıl oluyor da sen bunu konuşuyorsun? Yok captagonlar, yok şunlar, yok bunlar. Bunların hepsiyle biz gerekli mücadeleyi verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Bu konuyla ilgili, İçişleri Bakanımızın verdiği mücadele, şahsımın, bakanlarımızın, kabinemizin verdiği mücadele hepimiz için bilinen bir gerçektir. Sen önce kendi kadronun, ana muhalefetin içinde sulu, kuru bu uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın? Önce haddini bileceksin. AK Parti iktidarının bu noktada, sulu, kuru uyuşturucu ile mücadelesini inkar etmeyeceksin. Bunu iyi bileceksin. Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Hanımefendi sen önce kendi çatının altındakileri düşün. Onlarla beraber nasıl yol yürüğünü düşün. Bizim bu noktada mücadelemiz kesin ve nettir. Bu mücadeleyi, kimse inkar edemez" dedi.