Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'teki yumruklu kavgaya ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Meclis'teki yumruklu kavgaya değinen Erdoğan, "Muhalefetin şiddet, hakaret, tahrik dozu giderek artan propagandasına rağmen partimiz ve Cumhur İttifakı'mız çekim merkezi olmayı sürdürüyor. Şu bir gerçek ki AK Parti Türkiye'nin en büyük siyasi partisidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan, Meclis'teki yumruklu kavgaya değinerek "Muhalefetin şiddet dozu artan propagandasına rağmen partimiz çekim merkezi olmayı sürdürüyor. AK Parti bugün Türkiye'nin en kurumsal, en büyük siyaseti hareketidir, Cumhur İttifakı ise milletimizin dirlik ve birliğinin en sağlam güvencesidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır." dedi.
