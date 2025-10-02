Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum. Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA