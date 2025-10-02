Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümünü kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümünde Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle andı. Sosyal medya paylaşımında Kudüs'ün kutsal bir emanet olduğunu vurgulayarak, Kudüs için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum. Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri getirdiği Aşdod Limanı'nda son durum

İşte dünyanın gözünü diktiği yerde son durum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'deki hesabını açtı

2016'dan sonra bir ilk! Kerem gol hesabını bir açtı pir açtı
İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

Alıkonulan Türklere ne olacak? İsrail açıklamasında olay Hamas detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.