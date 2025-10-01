Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Genel Kurul'da tokalaşmadığı DEM Partili Hatimoğulları'na: Kusura bakmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı açılış oturumunda yaptığı konuşmanın ardından muhalefet sıralarına giderek Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle tokalaştı.

İKİ İSMİ FARK ETMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sırada DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'yi fark etmeyerek ellerini sıkmadığı görüldü.

"ÜZGÜN OLDUKLARINI BELİRTTİLER"

Hatimoğulları, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "O konuyla ilgili gün içinde gerekli açıklama yapıldı. Konuya açıklık getirmek üzere bize ziyaretleri de oldu. Üzgün olduklarını belirttiler. Bu kadarını söyleyebilirim." dedi.

ERDOĞAN'DAN HATİMOĞULLARI'NA: KUSURA BAKMAYIN

Hatimoğulları'nın bu açıklamasından dakikalar sonra resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyetle DEM Parti masasına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti milletvekilleri ve Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları ile tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan olayla ilgili, "Kusura bakmayın, bugün öyle bir hatamız oldu." dedi. Daha sonra DEM Parti milletvekilleri Sezai Temelli ve Pervin Buldan'a dönerek "Gün içinde söylediniz mi?" diye soran Erdoğan, "Evet söyledik. Sorun yok" yanıtını aldı.

Bir süre DEM Partili milletvekilleriyle sohbet eden Erdoğan, daha sonra ise masadan ayrıldı.