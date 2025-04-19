Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan endişelendiren sözler: Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit

Atatürk Kültür Merkezi'nde KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"SAVAŞTAN DAHA ÖNEMLİ BİR TEHDİTTİR"

"Türkiye nüfusunun 10 yıl sonra artıştan azalışa döneceğine işaret ediyor" diyen Erdoğan, "Mevcut tablonun devam etmesi halinde nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Ülkemizi ve milletimizi nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Cumhuriyet döneminde 1960'larda yanlış bir iş yaparak doğum kontrol sistemiyle Türk nüfusunu azalttılar. Bu bir beka sorunu. Bu ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir. Biz içi boş kavramlar uğruna birbirimizle didişirken vaktimizi ve enerjimizi fütursuzca harcarken milli bünyemizi böyle zayıflattılar. Ülkemize açıkça söylemek gerekirse büyük bir pusu kurdular. Yanlış nüfus kontrolü politikasıyla milletimize güç ve zaman kaybettirdiler. Bu yanlışı bugün de muhalefet eliyle halen devam ettirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"PERSONELE MAAŞ DAHİ ÖDEYEMEZKEN...."

İsim vermeden CHP'li belediyelerde yaşanan maaş krizine değinen Erdoğan, "Batı'nın bile kurtulmak için yollar aradığı cinsiyetsizleştirmek politikalarının savunuculuğunu muhalefet yapıyor. Belediyelerde personele maaş dahi ödeyemezken bakıyorsunuz milletin kaynaklarını sapkın akımlara peşkeş çekmekten utanmıyorlar. LGBT paçavralarıyla donattıkları belediyelerde ortaya çıkan yolsuzlukları ise hepimiz ibretle takip ediyoruz" dedi.