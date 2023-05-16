Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'çocuğun yanağına vurduğu' iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinde oy verdiği sırada bir çocukla olan görüntülere ilişkin 'tokat attı' yorumlarına açıklık getirdi. Erdoğan, çocuğun torunu olduğunu ve yanaklarını okşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından CNN Türk ve Kanal D'nin ortak yayınına konuk oldu. Ahmet Hakan ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Erdoğan, oy kullanmak için gittiği sınıfın önünde yaşadığı diyaloglarla ilgili çıkan haberlere de açıklık getirdi.

"O ÇOCUK TORUNUM, YANAĞINI OKŞADIM"

'Seçmenlerin sırasını aldığı' ve 'çocuğun yanağına vurduğu' yönündeki haberlere yanıt veren Erdoğan, "Buyrun' dedi, ben de 'Yok, sıra sizde' dedim. Torunum yanımda. Torunumun yanağını okşuyorum, malum gazetelerden bir tanesi 'Çocuğun yanağına vurdu...' O benim torunum" diye konuştu.

Erdoğan'ın katıldığı canlı yayından ilgili bölümdeki sözleri şöyle: "O benim torunum. Yanağını okşuyorum, 'Çocuğun yanağını tokatladı' diyor. Kimler olduğunu anlayın. Benim torunum olduğunu öğrenince verdikleri başlık şu, 'Erdoğan oy kullanmadan önce bir çocuğa tokat attı. Dezenformasyon, yalan bu düzeyde. Onun için biz bu yasayı çıkardık."