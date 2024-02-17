Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye yapay zeka göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'den tüm Türkiye'deki seçmenlere seslenerek "Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz sorusunu bile millete değil de yapay zekaya soranlara, sizin fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere kendi şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantıları ile 'Dem'lenenenlere, anladınız değil mi ? Bizim çayın demlenmesi değil ha DEM diye bir parti var ya. Onlarla demlenenler var. Hasılı size rağmen siyaset yapanlara bu seçimde esaslı bir ders vermeye hazır mıyız?" dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde dün Ordu ve Giresun'da partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de ilk olarak Rize'de hemşehrileri ile buluştu. Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 yıllık iktidarlarında kendisine destek veren ve sahip çıkan hemşehrilerine teşekkür ederek konuşmasına başladı. Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde ata yurdu, ana yurdu Rize'den rekor bir oy beklentisi olduğunu vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YAPAY ZEKA GÖNDERMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'den tüm Türkiye'deki seçmenlere seslenerek "Muhalefete bakıp da asla yeise kapılmayın. Asla alternatifsiz değilsiniz. CHP'nin iş bilmez, beceriksiz, kendini düşünen idarecilerine mecbur ve mahkum değilsiniz. Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak işte biz buradayız. Kendi iktidarları uğruna size dayatmalarda bulunanlara sizin kaygılarınızı istismar edenlere size 'Bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz' diyenlere; kim diyordu bunu biliyorsunuz değil mi ? Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz sorusunu bile millete değil de yapay zekaya soranlara, sizin fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere kendi şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantıları ile 'Dem'lenenlere, anladınız değil mi ? Bizim çayın demlenmesi değil ha DEM diye bir parti var ya, onlarla demlenenler var. Hasılı size rağmen siyaset yapanlara bu seçimde esaslı bir ders vermeye hazır mıyız ? Hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını gelin bu kibir abidelerine gösterin. 31 Mart'ta tüm Türkiye'de biz çok farklı bir tablo bekliyoruz. Bu seçimlerin ülkemizde özellikle muhalefette gerçek manada bir değişim dalgasını ortaya çıkartacağını inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YAPAY ZEKA AÇIKLAMALARI

CHP lideri Özel, dün "Seçim sürecinde yapay zekadan faydalanacak mısınız?' sorusuna şöyle yanıt vermişti: "Yapay zeka çağın bir gerçeği. Yapay zekadan da yararlandık dediğimiz konu şu şekilde; Anketler yapıyoruz. Şu ana kadar örneğin 2019'un da yapılanların 20-25 katı anket yaptık. Ölçme değerlendirmeye çok önem veriyoruz. Anketler artık telefon kati yöntemiyle daha çok yapıldı. 8 firmanın teknolojisi imkan veriyordu. Toplam 16 firma ile görüşüldü. 8 firma bu teknolojiye uyumluydu. Onlar kendi arama merkezlerinden, arama yapıyorlar. Ancak bizim yolladığımız link üzerinden yapıyorlar. Bizim o link hem görüşmeleri dijital olarak yedeklemeye hem de yapay zekanın bu dijital dinlemeyle bir hata varsa, bir yanlış varsa buna müdahale etmesine, bazen de bazı konularda önerilerde bulunmasına imkan sağlıyor. Tabi bu mutlaka bilgisayar programının ve yapay zekanın işi. Örneğin 500'üncü ankette yapay zeka call center'ı durduruyor. Aynı anda belki 25-30 aramacı veya 50 aramacı birden arama yaparken her birine teker teker olduğundan onların fark edemeyeceği şekilde diyor ki; Ankette ismi olmayan birisi bütün açık uçlu sorularda yüksek frekans veriyor diyor. 'Bunu ankete dahil etmek ister misiniz?' diyor. Bize dönüyorlar. Biz de soruyoruz 'böyle bir isim çıkıyormuş ankette' diye. Önünde 'evet önceki dönemde milletvekili adayımızdı, başvuru yapmadı' diye. Kendisini ankete koyuyoruz ve değerlendirmeye dahil ediliyor. Böylelikle yapay zekanın açık uçlu sorularda yüksek frekans alıp 100'üncü, 200'üncü, 500'üncü ankette durdurup seçenek olarak dahil ettiği durumlar oldu. Bunların içinden aday olmak istemeyenler oldu. Adaylığı kabul edenler hatta adaylaşanlar oldu. Yapay zekanın böyle bir katkısı oldu"