Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı! 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ana Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yaptı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: Büyük Zafer'in 101'inci yıldönümüne ulaştığımız bu gurur günümüzde, aziz milletimizin, Kıbrıs Türkü'nün ve dünyanın dört bir yanındaki 7 milyonu aşkın vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayram sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

"EN KRİTİK DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİSİDİR"

30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi, milletimizin asırlardır sürdürdüğü beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 30 Ağustos Zaferi 'Türk Ordusu'nun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir'. 'Türk Milleti'nin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı' olan bu zaferle milletimiz, iradesine boyunduruk vurdurmayacağını, istiklal ve istikbaline gölge düşürmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

15 TEMMUZ VURGUSU

Milletimizin en önemli vasfı olan hürriyet sevdası, bugün de varlığını çok güçlü biçimde devam ettirmektedir. 15 Temmuz ihaneti karşısında sergilenen destansı direniş başta olmak üzere son yıllarda bekamıza yönelen saldırılara milletimizin verdiği cevap, bu iradenin ne kadar diri ve ayakta olduğunu defalarca göstermiştir. Dünyanın derin krizlerle sarsıldığı bir dönemde açıkladığımız Türkiye Yüzyılını inşa kararlılığımızın arkasında yine aynı sarsılmaz irade vardır.

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZU MUTLAKA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Son 21 yılda her alanda hayata geçirdiğimiz hamlelerle bunun altyapısını oluşturduk, ülkemizi bu büyük şahlanışı yapabilecek her türlü kapasiteye kavuşturduk. Tam bir demokrasi şöleni içinde geçen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle hedefimize giden yolda kritik bir eşiği daha aşmış olduk. Milletimizin güçlü desteğini bir kez daha gördüğümüz seçimler neticesinde hizmet ve eser siyasetimize hız verdik.

Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz. Bunu da 85 milyon olarak el ele, gönül gönüle vererek başaracağız.

Nice zorluğun üstesinden gelmiş, nice saldırıyı göğüslemiş, nice oyunu bozmuş bir millet olarak, yarınlarımızın bugünümüzden çok daha aydınlık ve müreffeh olacağına yürekten inanıyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."