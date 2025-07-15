Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çok kutuplu dünyada Türkiye'miz yeni bir kutup başı olarak İnşallah hak ettiği yeri alacaktır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeye giden sürecin kilidini açacak. Türkiye yüzyılının inşası daha da hızlanacak. Çok kutuplu dünyada Türkiye'miz yeni bir kutup başı olarak inşallah hak ettiği yeri alacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde( TBMM) gerçekleşen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programında konuştu. Erdoğan,"Ateşten gömlek giydiğimiz bu imtihan gecesinde olduğu gibi yine güçlü bir şekilde omuz omuza vermiş birbirimize sıkıca kenetlenmiş durumdayız. Az önce seyrettiğimiz videoda o geceyi bir kez daha hatırladık. Acıyla, hüzünle, öfkeyle birlikte dayanışmayı, cesareti ve direnişi de tekrar gözlerimizin önünden geçirdik. İstiklal ve istikbalimize sahip çıkan, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhları için Fatiha-i Şerifelerimizi okuduk.

Rabbim dualarımızı kahraman şehitlerimizin ruhlarına nail eylesin. 15 Temmuz gecesi cesur ve vakur bir tavırla hainlere karşı duran, gövdesini siper edip o hayasız akını durduran, başverip ama işgalcilere baş eğmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

O gece canlarını ortaya koyarak vatanına, devletine, ezanına, bayrağına sahip çıkan tüm gazilere teşekkürlerini sunduğunu belirten Erdoğan," Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren sokakları, caddeleri, meydanları dolduran, havalimanlarına akın eden, geleceğine ve iradesine sahip çıkan, zilleti esaret, şehadeti nimet bilen tüm vatandaşlarıma aynı şekilde şükran duygularımı ifade ediyorum. O gece eli yüreğinde bizler için dua eden, nerede olursa olsun tepkisini güçlü bir şekilde ortaya koyan yurt dışındaki 7 milyon vatandaşımıza, gönül coğrafyamızın dört bir tarafında bize destek olan Türkiye ve Türk milleti için kaygılanan dost ve kardeşlerimize de minnettarlığımı iletiyorum. Şu gerçeği o gün hepimiz bizzat özellikle tecrübe ettik. İstanbul'da okunan ezanlar, Bursa'da yükselen salalar, Üsküp'te, Bakü'de, Kahire'de yankılandı. Pakistan'dan Endonezya'ya Bosna'dan Somali'ye, binlerce kilometre ötede eller Türkiye için, Türkiye'nin selameti, kurtuluşu için semaya kalktı. Dualar bizim için edildi, Kur'anlar bizim için okundu. Dost ve kardeşlerimiz dualarıyla direnişlerimize, gözyaşlarıyla zaferimize ortak oldular" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un devlet ve milletin birlikte verdiği en zorlu imtihanlardan olduğunu belirten Erdoğan, "Ufku ve vicdanı dünyanın dört bir yanına uzanan bu mübarek toprakların ışığı, yeryüzünün farklı köşelerini de aydınlattı. O gece millet olmanın şuuruna bir kez daha erdik. O gece ümmet olmanın ne manaya geldiğini bir kez daha gördük. O gece Cihan Şümul kardeşliğimizin sırrına bir kez daha vakıf olduk. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu hakikati 15 Temmuz gecesi bir kez daha hem de çok güçlü bir şekilde anlaşılmıştır. "dedi.

15 Temmuz'da milletin omuz omuza verdiğini kaydeden Erdoğan, "Şurası bir gerçek ki asırlardır şehit kanlarıyla sulanan bu topraklar tarihe yön veren destanların yazıldığı topraklardır. Zengin birikimiyle, müstesna seciyesiyle, taşıdığı güçlü imanla bu millet tam bin yıldır mazlumlara umut, düşmanlara korku ören bir millettir. İşte o millet Çanakkale ve milli mücadeleden sonra 15 Temmuz gecesi canıyla, kanıyla, bütün varlığıyla kıyamete kadar iftiharla alınacak şanlı bir destan yazmıştır. Bu destan çıplak ellerin tanklara, uçaklara, bombalara karşı zaferidir" diye konuştu.

FETÖ'nün hain tuzaklarının milletin dik duruşu ve kahramanlığıyla darmadağın edildiğini ifade eden Erdoğan,"Bu destan kökü bu topraklarda olan cesur insanların ruhuyla birlikte vatanını da satan mankurtlara galip gelişidir. Bu destan milletçe bir ve beraber olduğumuzda nedenli, diri diri güçlü ve yenilmez olduğumuzun en son örneğidir. Son nefesini 60 bin kilometre ötede vatansız olarak verdikten sonra tam da cibilliyetine yakışır şekilde bir çukura atılan FETÖ hele başının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur. FETÖ'cülerin ülkemizi sürüklemek istediği kirli bataklık o gece sabaha kadar verilen kararlı mücadeleyle ebediyen kurutulmuştur. Milletimiz göğsünü kurşunlara siper ederek sadece hain darbeyi boşa çıkarmakla kalmamış aynı zamanda bir işgal girişimini de püskürtmüştür" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,15 Temmuz gecesinin hem devlet hem de millet olarak verilen sınavın en kritik dönemeçlerden biri olduğunu belirterek," O gece uğradığımız büyük ihanetin tarihimizde bir eşi, bir benzeri daha yoktur. 15 Temmuz milletimiz için bir turnusol kağıdı vazifesi gördü. Atalarımızın sözüyle ifade edersek o gece akı da karası da geçitte belli olmuştur. Bir yanda milletimiz tanklara, uçaklara, mermilere karşı kahramanca direnirken diğer yanda birileri geç bile kalınmıştı diyordu. Şehitlerimiz, gazilerimiz, bu milletin öz evlatları asker üniforması giymiş teröristlere geçit vermezken kimileri bu kutlu direnişe tiyatro diyor, oyun diyor, senaryo diyor, ahlaksızca kontrollü darbe iftirası atıyordu" değerlendirmesinde bulundu.

Darbeye alkış tutanların, zaferi karalamaya çalışanların ve sürece göre pozisyon alanların milletin hafızasında daima utançla anılacağını belirten Erdoğan, "Birileri de güvenli evlerde önlerine koyulan keyif kahvelerini yudumlayarak bekle gör stratejisi izliyordu. Bunları ve çok daha fazlasını o gece hep beraber yaşadık. Meydanlara koşanlar ile bankamatiklere koşanları, çıplak elleriyle darbeye direnenler ile darbecileri elleri patlayıncaya kadar alkışlayanları, gün vatana sahip çıkmak günüdür diye öne atılanlar ile pusuya yatıp kimin kazanacağının hesabını yapanları gördük, yaşadık, bizzat tecrübe ettik. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm bunlar milletimizin hafızasında silinmemek üzere yerlerini almıştır. Darbeye alkış tutanlar, 15 Temmuz'da yazılan şanlı destana gölge düşürmeye çalışanlar, milletin zaferine çamur atanlar ve gidişata göre pozisyon alanlar emin olun daima utançla alınacaklardır. O gece burada, bu yüce çatı altında milli iradeye sahip çıkanların isimleri de aynı şekilde milletimizin kalbine altın harflerle nakşedilmiştir. Türk milleti sokakta kahramanca istiklalini savunurken sizler de bu yüce çatı altında demokrasiye, milletin muazzez iradesine canlarınız pahasına sahip çıktınız" şeklinde konuştu.

Milletvekillerine 15 Temmuz gecesi gösterdikleri duruş için teşekkür eden Erdoğan, "Şehitlerimizin fedakarlıkları asla boşa gitmedi ve gitmeyecek. Gazilerimizin mücadeleleri asla boşa gitmedi ve gitmeyecek. Adım adım inşa ettiğimiz terörsüz Türkiye inşallah onların eseri olacaktır. Ülkemiz yarım asırlık terör boyunduruğundan kurtuldukça her alanda şahlanışa geçecek. Ekonomide, savunmada, kalkınmada, güvenlikte, iç ve dış politikada yepyeni bir dönem başlayacak. Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeye giden sürecin kilidini açacak. Türkiye yüzyılının inşası daha da hızlanacak. Çok kutuplu dünyada Türkiye'miz yeni bir kutup başı olarak inşallah hak ettiği yeri alacaktır. Bundan asla ve asla şüphe duymuyoruz. Çünkü biz milletimize güveniyoruz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize güveniyoruz" diye konuştu.

Demokrasinin sorun çözme kapasitesine sonuna kadar güvendiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi tüm farklılıkları bir yana bırakıp dayanışma içinde ülkemizin terörden kurtulma mücadelesine de güçlü destek vereceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle 15 Temmuz şehitlerimizle birlikte cümle şühedanın aziz ruhları şad olsun diyor. Gazilerimize hayırlı ömürler niyaz ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA