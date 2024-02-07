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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çağlayan'daki teröristlerin en büyük hamisi CHP'dir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'daki aday tanıtım toplantısında dün Çağlayan Adliyesi'nde yaşanan terör saldırısıyla ilgili CHP'yi eleştirdi. Erdoğan, "Bu saldırıyı yapan teröristlerin en büyük siyasi hamisi CHP'dir. Özgür Efendi, bu örgütün siyasi örgütün elebaşına genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden bizzat selam gönderdi." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Şanlıurfa'daki adayların tanıtım toplantısında konuştu. Konuşmasında dün Çağlayan Adliyesi'ne DHKP/C'li iki teröristin saldırı girişimini hatırlatan Erdoğan, "Bu saldırıyı yapanların en büyük hamisi Genel Başkanı olmak üzere CHP yöneticileridir. Özgür Efendi genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden selam gönderdi." dedi.

"SALDIRIYI YAPANLARIN EN BÜYÜK HAMİSİ CHP'Lİ YÖNETİCİLER"

Dün İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki polis kontrol noktasına DHKP/C'li iki terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulmuş, olayda 2 terörist etkisiz hale getirilirken 1 vatandaş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 5 kişi de yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün aday tanıtımı için bulunduğu Şanlıurfa'da saldırıyı hatırlatarak CHP'yi suçladı.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "CHP siyasi mihengini kaybetmiş, yörüngeden savrulan bir partiye dönüşmüştür. Türkiye üzerinde hesabı olan herkesin kullanabileceği bir aparat haline gelen CHP'nin durumu, İstanbul'daki son terör saldırısıyla ortaya çıkmıştır. Bu saldırıyı yapanların en büyük hamisi Genel Başkanı olmak üzere CHP yöneticileridir. Özgür efendi genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden selam gönderdi. CHP yöneticilerinden bazıları eylemi yapan teröristleri savunmak için Meclis'e verdikleri soru önergeleri bile var."

"TERÖR ÖRGÜTLERİ CHP'Yİ KOÇBAŞI OLARAK KULLANIYOR"

Erdoğan, CHP'nin uzunca bir süredir PKK'nın siyasi uzantılarıyla yoldaşlık yaptığını söyleyerek "Terör örgütleri de iç ve dış uzantıları da CHP'yi koçbaşı olarak kullanmaktadır. Siyasette rotasını kaybeden CHP, Türkiye'ye dair hesabı olan tüm odakların oyuncağı olmuştur. Asıl suç siyasi kariyerleri uğruna kendini kullandıran CHP yönetimidir." ifadelerini kullandı.

"CHP YAPILMAMASI GEREKEN NE VARSA YAPTI"

Konuşmasında CHP'nin ülke aleyhine 5. kol operasyonuna destek olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu parti ülkemize yönelik kaos operasyonu olan Gezi olaylarına sahip çıktı. FETÖ'nün montaj kasetlerini Meclis gündemine taşıyarak darbeye ortak oldu. PKK terör örgütü mensuplarını yurtsever diye sahiplendi. 15 Temmuz'da tankları alkışladı. Yapılmaması gereken ne varsa hepsini yaptı, yapıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çağlayan'daki teröristlerin en büyük hamisi CHP'dir

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

Çağlayan Adliyesi Şanlıurfa 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Sktgdn:

Bırak artık çamur atmayı iftira atmayı haramdır haram,

113
41
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Onur Yener:

Yalan mı???Her gün beş vakit elebaşını anmadan duramıyorlar...

yanıt41
yanıt93
Ancinsan Toranaga:

Neresi yanlış neresi yalan iftira sizin cibiliyetinizdir

yanıt5
yanıt14
corci:

algı çalışmaları devam

86
22
yanıtYanıtla
halit kaktüs:

Yahu neyin algısı. Ayan beyan ortada her şey. Uyanmak için ne yapmamız gerekiyor söyle yapalım.

yanıt18
yanıt44
Erkan AKYÜZ:

halit kaktüs:Asıl sizin uyanmanız için bunun peşini bırakmanız lazım anlayın sizi inandığınız ne varsa onunla kandırıyor.

yanıt3
yanıt1
Güven ozban:

Bunları ülkeye sokan sensiz

75
18
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Erkan AKYÜZ:

Ya iyice suyunu çıkardın gören de seni sütten çıkmış ak kaşık sanacak

13
2
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Ancinsan Toranaga:

Çok doğru On Numara söz çok doğru demiş Sayın Cumhurbaşkanım ????????

0
2
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FLOZOF:

megri megriii

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0
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