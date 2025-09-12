Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu can bu tende oldukça İstanbul sevdamız bitmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gözlerimi bu aziz şehre açmaktan, burada büyümekten ve bu şehre hizmet etmekten şeref duydum" diyen Erdoğan, "İstanbul'da kalıcı izler ve eserler bırakmanın bahtiyarlığı içindeyim. İstanbul için yaptıklarımızla yetinmeyeceğiz. Bu can bu tende oldukça İstanbul'a olan sevdamız bitmeyecek. Bundan 30 sene olduğu gibi bugün de bu şehre layık olmanın şuuruyla hareket ediyoruz. Mücadeleyi biz burada öğrendik. Sabrı pes etmemeyi bu şehrin sokaklarında öğrendik. Bize mazlumun yanında zalimin karşısında durmayı burası öğretti" ifadelerini kullandı.

"Serginin hepimiz için hayırla vesile olmasını diliyorum. İstanbul'da yaşayan sanatseverler 16 Eylül'e kadar bu sergiyi ziyaret edecektir. Sanata ve İstanbul'a gönül veren tüm kardeşlerimi sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum. Bu aziz topraklar dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. İnancımızla, dilimizle, geleneğimizle insanlığa pek çok değer kazandırdık. Sanatın her şubesinde, yalnızca Anadolu'da değil gönül coğrafyamızın dört bir yanında yıldız gibi parladı.

"İSTANBUL SANAT HAMURUDUR"

Kültür varlıklarımızla gönül coğrafyamızda yıldız gibi parladık. Bu yıldızların en göz kamaştıranı İstanbul'dur. İstanbul bin yıldır yoğurduğumuz sanat hamurudur. İstanbul medeniyet, tarih, ilim ve sanat demektir. İstanbul beş kıtada hutbelerin okunduğu şehirdir.

"İSTANBUL GİBİSİNİ GÖRMEDİM"

Bu şehir kutsal emanetlere ev sahipliği yapan bir şehirdir. Birçok kıtada bulundum. Tarihiyle tabiatıyla her metrekaresine nakış nakış işlenmiş güzellikleriyle İstanbul gibisini görmedim.

"YAPTIKLARIMIZLA YETİNMEYECEĞİZ"

"MÜCADELEYİ BURADA ÖĞRENDİK"

Mücadeleyi biz burada öğrendik. Sabrı pes etmemeyi bu şehrin sokaklarında öğrendik. Bize mazlumun yanında zalimin karşısında durmayı burası öğretti.

"HER TÜRLÜ PROJEYİ TEŞVİK EDİYORUZ"

İstanbul başta olmak üzere kültür ve sanat hayatımıza zenginlik katacak her türlü projeyi teşvik ediyoruz. Bu alandaki çabaları takdirle karşılıyoruz. Türkiye Yüzyılı ressamlarımızın, şairlerimizin sanat erbabımızın eserleriyle şekillenecektir. Sergimizin düzenlenmesinde emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum."