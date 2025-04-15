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Kabine toplantısı başladı! Öğretmenlerin gözü kulağı bu zirvede

Kabine toplantısı başladı! Öğretmenlerin gözü kulağı bu zirvede
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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Öğretmenlerin gözü kulağı Kabine'den gelecek habere çevrilirken zirve öncesi Ankara kulisleri bakanlıkların 30 bin öğretmen ataması için anlaştığına yönelik iddialarla sarsıldı. Konu bugün masaya yatırılıp rakam netleştirilecek, son sözü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleyecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de başlayan zirvede ekonomik, siyasi ve uluslararası gündeme ilişkin iç ve dış politikadaki kritik başlıklar ele alınacak.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında yapılacak kabine toplantısı öncesi kulislere yansıyan bir bilgi ise gündem yarattı. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; öğretmen atamalarının kritik kabinede masaya yatırılması bekleniyor.

Bakanlıkların 30 bin öğretmen ataması için ortak noktada buluştuğu belirtilirken; konu bugün Kabine'de ele alınıp rakam netleştirilecek. Son sözü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

Ayrıca Kabine'nin gündeminde yine 'Terörsüz Türkiye' için atılan ve atılması planlanan adımlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki son durum olacak.

Ukrayna-Rusya savaşı ile yaşanan son gelişmelerin de ele alınması beklenen kabine toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının da masaya da olacağı öğrenildi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

cokda umurumda ya

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

Başkan Erdoğanın adını duyan troller birazdan doluşur buraya. şu başlık adın da bile nasıl kudurduğunuzu izlemeye geldik:))

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Haber YorumlarıDüsünür:

İklim kanunu halk istemiyor

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