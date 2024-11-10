Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenle Anıtkabir'de anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet Aslanlı Yol'dan yürüdü.

ATATÜRK MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: "Aziz Atatürk, sizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlendirmek, istikrar içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile 85 milyon tek yürek olarak kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Barışın, adaletin egemen olduğu Türkiye inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun."

SÜRÜCÜLER ARAÇLARINDAN İNEREK SAYGI DURUŞUNA KATILDI

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te tüm yurtta sirenlerin çalmasıyla cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.