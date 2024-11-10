Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında Anıtkabir'deki resmi törene katılıyor. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan "Aziz Atatürk, sizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlendirmek, istikrar içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ruhun şad olsun" ifadelerini kullandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenle Anıtkabir'de anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet Aslanlı Yol'dan yürüdü.

ATATÜRK MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: "Aziz Atatürk, sizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlendirmek, istikrar içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile 85 milyon tek yürek olarak kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Barışın, adaletin egemen olduğu Türkiye inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

SÜRÜCÜLER ARAÇLARINDAN İNEREK SAYGI DURUŞUNA KATILDI

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te tüm yurtta sirenlerin çalmasıyla cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu

 Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

Esenyurt kayyumu Can Aksoy'a 10 Kasım töreninde büyük şok

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan liderliğindeki bu toplantıda
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu

Mersin Emniyeti'nden tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu
500

Yorumlar (24)

Haber YorumlarıCüneyt null:

La reis bir müslüman olarak şuna tapmayı bir kaldiramadin ya yuh be... 20 yıldır bunu senden bekliyoruz ve dahada çok arttı

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme111
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Reis; Mültecileri doldurduk ülkeye, ekonomiyi batırdık, insanlar aç da yazdın mı?

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıilker Akil:

Kuzu kuzu.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerdar Ozdemir:

Atatürk düşmanı dedikleri Erdoğan ve arkadaslari Anıtkabir' de . ama chp nin dostları bölücü demliler yok .

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Anıtkabir sana göre değil git bilmediğin ekonomiyle ilgilen

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

merak ediyorum her bayramdaki gibi Atatürke saygısızca hareket edip slogan atan şempanzeler oraya gelecekmi iktidar buna kasıtlı olarak göz yumuyor eğer oradaki askerler birilerinin değil Atatürkün,Türkiye Cumhuriyetinin askerleri olmuş olsalar bunlar olmazdı kim olursa olsun Atatürke dolaysıyla Cumhuriyete saygı göstermeyen buna göz yuman insanlara idarecilere milim saygı göstermem

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuharrem Hozar:

Emekliler yılı da yazdınmı ?

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bu da özel günler dışında anıtkabir yüzü görmüyor

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

Bir adam hem fesli deli kadiri hem Anıtkabiri ziyaret edemez.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCüneyt null:

Yahudilerin bunu kutlaması gerekir . reis senin azabın çetindir ne demek bu tapma böyle. İşine geldiği gibi takılıyorsun. yeri geldiğinde kuatn okursun yeri geldiğinde tapınakta sin böyle

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.