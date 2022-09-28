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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış için ben umutsuz değilim ama bir anda netice alırız dersek bu da hayal olur.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış için ben umutsuz değilim ama bir anda netice alırız dersek bu da hayal olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış için ben umutsuz değilim ama bir anda netice alırız dersek bu da hayal olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış için ben umutsuz değilim ama bir anda netice alırız dersek bu da hayal olur. Referandum olayı sıkıntıyı getiriyor. Böyle bir referanduma gidilmeseydi de bunları diplomasi yoluyla çözebilseydik, çözebilselerdi. Zelenski 4 bölge ile ilgili desteklerimizi işitiyor. Putin ile görüşerek bu sorunu çözmemizi istiyor. Putin ile bu konuyu yarın etraflıca ele almayı düşünüyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Politika Haberler

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