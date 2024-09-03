Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda, partiyi kongreye götürecek kararı imzaladı.

HAZIRLIKLARLA İLGİLİ SUNUM YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılan MKYK toplantısının ana gündem maddesi kongre takvimiydi. Edinilen bilgilere göre, toplantıda Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre hazırlıklarıyla ilgili yaptığı sunumda, bu sürece ilişkin yürütülecek takvimi sundu.

KONGRE TAKVİMİ 4 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Planlanan takvime göre AK Parti'de kongre takvimi 4 Eylül'de başlayacak. İlk kongreler ise 12 Ekim itibarıyla belde ve ilçelerde yapılacak. Nisan sonuna kadar il kongrelerinin tamamlanması, 2025'in Mayıs ayında da büyük kongrenin yapılması planlanıyor.

BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YAŞANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partideki ve kamuoyundaki değişim tartışmalarına "Bizim belirlediğimiz takvimde ve zeminde olacak" yorumu getirmiş ve büyük kongreyi işaret etmişti. Kongreler ile birlikte hem il-ilçe yönetimlerinde, hem de parti yönetiminde önemli oranda değişime gidilmesi bekleniyor.

PARTİ VİTRİNİ GENÇ KADROLARDAN OLUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle 2028 seçimlerini de dikkate alarak MKYK'da değişime gideceği ve parti vitrininin daha genç kadrolardan oluşturacağı ifade ediliyor. Erdoğan, bugüne kadar hem kongre sürecinde hem de seçim sürecinde mevcut kadrolarından yüzde 50'den fazlasını değiştirme yoluna gitmişti. AK Parti kaynaklarına göre, önümüzdeki kongrede daha yüksek oranda bir değişimin olmasına kesin gözüyle bakılıyor.