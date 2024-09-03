Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'yi 8. Olağan Büyük Kongre'ye götürecek kararı imzaladı. AK Parti'de kongre takvimi 4 Eylül'de başlayacak, ilk kongreler 12 Ekim itibarıyla belde ve ilçelerde yapılacak. Nisan sonuna kadar il kongrelerinin tamamlanması, 2025'in Mayıs ayında da büyük kongrenin yapılması planlanıyor.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda, partiyi kongreye götürecek kararı imzaladı.

HAZIRLIKLARLA İLGİLİ SUNUM YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılan MKYK toplantısının ana gündem maddesi kongre takvimiydi. Edinilen bilgilere göre, toplantıda Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre hazırlıklarıyla ilgili yaptığı sunumda, bu sürece ilişkin yürütülecek takvimi sundu.

KONGRE TAKVİMİ 4 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Planlanan takvime göre AK Parti'de kongre takvimi 4 Eylül'de başlayacak. İlk kongreler ise 12 Ekim itibarıyla belde ve ilçelerde yapılacak. Nisan sonuna kadar il kongrelerinin tamamlanması, 2025'in Mayıs ayında da büyük kongrenin yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YAŞANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partideki ve kamuoyundaki değişim tartışmalarına "Bizim belirlediğimiz takvimde ve zeminde olacak" yorumu getirmiş ve büyük kongreyi işaret etmişti. Kongreler ile birlikte hem il-ilçe yönetimlerinde, hem de parti yönetiminde önemli oranda değişime gidilmesi bekleniyor.

PARTİ VİTRİNİ GENÇ KADROLARDAN OLUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle 2028 seçimlerini de dikkate alarak MKYK'da değişime gideceği ve parti vitrininin daha genç kadrolardan oluşturacağı ifade ediliyor. Erdoğan, bugüne kadar hem kongre sürecinde hem de seçim sürecinde mevcut kadrolarından yüzde 50'den fazlasını değiştirme yoluna gitmişti. AK Parti kaynaklarına göre, önümüzdeki kongrede daha yüksek oranda bir değişimin olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

AK Parti Politika Güncel Eylül

Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

 Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası

Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası

 Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
Genç hemşire, evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Genç hemşire, evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
500

Yorumlar (8)

ZİYA BAŞKAN:

memlekete hayırlı olsun ama değişen bir şey olmaz

56
68
yanıtYanıtla
Savas Ozturk:

Tüm kadroyu değiştir istersen yine bir halt olmaz

53
16
yanıtYanıtla
Baba Yabgu:

Koltuk gidecek teleşa kapıldı

42
15
yanıtYanıtla
Y Sarı:

Sadece gündem değiştirmek!

31
8
yanıtYanıtla
ALİCAN:

Balık baştan koktu ama baş hala işi pişkinliğe vurup suçu çevresine atıyor.

18
7
yanıtYanıtla
cemil adıyaman:

Parti tamamen yenilenecek ise guzel

10
7
yanıtYanıtla
bekir yapici:

halkta bu saatten sonra neyle kimle degisim yapacak ak parti artik il ilce baskani hatta bakan yapacak isinin ehli liyakatli adam bulamiyor inanci hakim, bana göre sn.erdogan cok yorgun ve saglik sorunu varmis gibi görünüyor cok yavas ve 25 santimlik adimlarla yürüyor saga sola basini cevirerek degil vucudunun üst kismini cevirerek bakiyor, behceli deseniz daha yipranmis vaziyette ama hala bu ikdidar ve hükmetme hirsi niye anlamak mümkün degil bu inat artik ülkeye ve halka zarar verir hale geldi

2
0
yanıtYanıtla
Atilla Han:

Başta dinozorlar oldukça bişey çıkmaz

0
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi ne zaman, nerede çekildi? Trabzonspor'un teknik direktörü kim oldu? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim? Bursa'da İskender nerede yenir? İskender nerede yenmeli? OKUL SERVİS ÜCRETLERİ: Okul servis ücretleri belli oldu mu? 2024- 25 Eğitim- Öğretim yılı servis ücretleri ne kadar oldu? Yüzde kaç zam yapıldı? Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili ne dedi? NETFLIX ÇÖKTÜ MÜ? Netflix'e neden girilmiyor, sorun nedir? 3 Eylül son dakika gelişmeleri... SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2024- 2025 sezonu transfer ve tescil dönemi takvimi! Acun 4 Eylül'de evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek? Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Islahat Fermanı nedir? Hangisi ''daha iyi, en iyi'' anlamına gelir? Bihter kelimesinin anlamı nedir, ne anlama gelir?
title