Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Kutlamaları

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'tan Malazgirt'e hareket etti.

Bitlis'in Ahlat ilçesi, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında dün tarihi bir güne ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla birlikte Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katıldı. Gün boyunca yoğun bir program gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Ahlat Etkinlik Alanı'nda vatandaşlara hitap etti. Burada yaptığı konuşmada Malazgirt Zaferi'nin Türk milleti için taşıdığı stratejik ve manevi öneme vurgu yaptı. Ardından Dünya'nın en büyük Türk-İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden Erdoğan, ecdada rahmet diledi. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar, Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Geceyi Ahlat'ta geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, sabah saatlerinde Ahlat etkinlik alanında hazır bekleyen 4 helikopterle ilçeden ayrılarak Muş'un Malazgirt ilçesine hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün boyu sürecek programında, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü anma ve kutlama etkinliklerine katılması, vatandaşlarla bir araya gelmesi ve törenlerde konuşma yapması bekleniyor. - BİTLİS