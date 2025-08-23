Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye: Plakasını gören bir daha baktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye: Plakasını gören bir daha baktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde cuma namazı çıkışı vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Mehmet Ali Kalay'ın hediye ettiği motosikletin plakası ise büyük beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Mahallesi'nde bulunan Okluk Camii'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan'a namaz sırasında Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ile AK Parti İstanbul Milletvekilleri Halit Yerebakan ve Derya Ayaydın eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye: Plakasına bir bakan bir daha baktı

DERYA AYAYDIN İLE SOHBET

Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki dönem Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile bir araya gelerek bölgeye ilişkin kısa bir görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan, daha sonra AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın ile de samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye: Plakasına bir bakan bir daha baktı

ERDOĞAN'A ÖZEL HEDİYE

Ziyarette en dikkat çekici ayrıntı ise AK Parti Gençlik Kolları'ndan geldi. İl Başkanı Mehmet Ali Kalay'ın öncülüğünde, Milas'ta bir fabrikada Cumhurbaşkanı için özel olarak üretilen kırmızı renkli, üç tekerlekli "buggy" tipi elektrikli motosiklet Okluk yerleşkesinde sergilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye: Plakasına bir bakan bir daha baktı

Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan aracın plakasının 48 RTE 48 olması dikkat çekti. Gençlik kollarının jesti, ziyarete katılanlar tarafından büyük beğeni topladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.