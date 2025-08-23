Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye: Plakasını gören bir daha baktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Mahallesi'nde bulunan Okluk Camii'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan'a namaz sırasında Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ile AK Parti İstanbul Milletvekilleri Halit Yerebakan ve Derya Ayaydın eşlik etti.

DERYA AYAYDIN İLE SOHBET

Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki dönem Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile bir araya gelerek bölgeye ilişkin kısa bir görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan, daha sonra AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın ile de samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

ERDOĞAN'A ÖZEL HEDİYE

Ziyarette en dikkat çekici ayrıntı ise AK Parti Gençlik Kolları'ndan geldi. İl Başkanı Mehmet Ali Kalay'ın öncülüğünde, Milas'ta bir fabrikada Cumhurbaşkanı için özel olarak üretilen kırmızı renkli, üç tekerlekli "buggy" tipi elektrikli motosiklet Okluk yerleşkesinde sergilendi.

Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan aracın plakasının 48 RTE 48 olması dikkat çekti. Gençlik kollarının jesti, ziyarete katılanlar tarafından büyük beğeni topladı.