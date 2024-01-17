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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya, Venezuela ve Kanada büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Kanada Büyükelçisi Kevin Hamil'i kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya, Venezuela ve Kanada büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, sırasıyla Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Kanada Büyükelçisi Kevin Hamil'i kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Venezuela Endonezya Kanada Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

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