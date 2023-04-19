Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 yılda Denizli'ye 70 milyarlık yatırım yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan :

"Saatlerce saysak bitmeyecek eserlerimizle Denizli'yi Türkiye Yüzyılına hazırladık"

DENİZLİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıllık Ak Parti iktidarlarında Denizli'ye 70 milyar TL'lik yatırım kazandırıldığını belirterek; "Saatlerce saysak bitmeyecek eserlerimizle Denizli'yi Türkiye Yüzyılına hazırladık" dedi.

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi çalışmaları çerçevesinde Denizli'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Bulvarını dolduran binlerce kişiye hitap etti.

20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde Denizli'ye kazandırılan yatırımlardan söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 20 yılda Denizli'ye de bugünün rakamlarıyla 70 milyar TL'lik yatırım yaptık. İzmir bunlarda değil mi? Peki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şöyle sesini duyduğunuz bir yatırım var mı? Yağmurlar yağdığı zaman her tarafı sel alıp götürüyor. Körfezde kokudan geçilmiyor. Bakın biz eğitimde Denizli'ye 4 bin 262 adet yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 8 bin 104 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık 58 adet spor tesisi yaptık. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar TL tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta 14'ü hastane olmak üzere 38 sağlık tesisini hizmete aldık. Denizli'ye 1000 yataklı şehir hastanesinin kazandırma çalışmalarını şuanda ihale sürecindeyiz. Çevre ve Şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 10 bin 815 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. TOKİ ile 834 konutun yapımına devam ediyoruz. İlk Evim projesi çerçevesinde Denizli'de toplam 3 bin 150 konut inşa edeceğiz. İlk Arsam projesi çerçevesinde 16 bin arsayı sizlerin hizmetine sunacağız. İlk İş Yerim projesi çerçevesinde yapacağımız 300 iş yerini esnaf kardeşlerimize vereceğiz. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 5 bin 990 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Denizli'de ki 7 Millet Bahçesi projemizden 2'sini hizmete açtık, 3'ünün yapımı, 2'sinin projelendirme çalışmaları sürüyor. Ulaştırmada 65 kilometreden devir aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 442 kilometreye çıkardık" diye konuştu.

" Denizli, Türkiye Yüzyılı'na hazır"

81 ilin olduğu gibi Denizli'ni de Türkiye Yüzyılı'na hazır olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çeşitli ilçe yollarımızda ki çalışmalarda inşası devam eden Aydın-Denizli-Antalya Otoyolunu inşallah 2024 yılında bitiriyoruz. Bu otoyolun bitmesiyle Denizli'yle ülkemizin önemli turizm merkezleri arasındaki ulaşım kolaylaşacak, bölgenin ticari potansiyeli artacaktır. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projemizin bağlantısı olan Selçuk Ortaklar Demiryoluna yapacağımız 2'nci hattın proje çalışmalarını tamamladık. Yakında ihalesine çıkıyoruz. Çardak Havalimanına yeni bir terminal binası yaparak havalimanımızı büyüttük. Tarım ve Ormanda 18 baraj, 1 içme suyu tesisi, 75 sulama tesisi, 5 arazi toplulaştırma projesi, 92 taşkın koruma tesisi, 10 gölet, 4 yeraltı depolama tesisi ve 10 bin hidroelektrik santrali inşa ettik. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle Denizli'de 897 bin dekar ziraii araziyi sulamaya açtık. Denizlili çiftçilerimize toplam yaklaşık 4 milyar TL tarımsal destek sağladık. Sanayi ve teknolojide Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesine, 1 teknopark, 15 Ar-Ge merkezi, 12 tasarım merkezi kurduk. Enerjide Denizli'nin 15 ilçesine doğalgaz arzı sağladık. Önümüzdeki süreçte Bekilli ilçesine de doğalgaz sağlamayı planlıyoruz.