Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den CHP'nin İzmir listesine eleştiri

İZMİR - Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Atatürk'ün partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'deki 1. sırasına Taraf gazetesinin köşe yazarını koydular. Hayatımda bu kadar içimi acıtan bir liste olmamıştı. 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen birisi İzmir'den liste başı oldu" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İzmir'e giden İnce, ilk olarak Menemen'de seçmenleriyle buluştu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de birinci bölge birinci sıradan Yüksel Taşkın'ı milletvekili adayı yapmasını ağır sözlerle eleştiren İnce, "Atatürk'ün partisi CHP'nin İzmir 1. sırasına Taraf gazetesinin köşe yazarını koydular. Hayatımda bu kadar içimi acıtan bir liste olmamıştı. 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen birisi İzmir'den liste başı oldu. Ey Atatürkçü İzmirliler, bunlara haddini bildirmeyecek misiniz? Memleket Partisi Atatürkçülerin yurtseverlerin partisidir" diye konuştu.

"Beni tehdit ediyorlar"

Aday olduğu için tehdit edildiğini söyleyen İnce, "Şimdi yeni moda başladı. Çekilin tek bir kişi aday olacak. Sen kendine güvenmiyor musun? Tek adama tek aday olacak, diyorlar. Davutoğlu, Babacan tek adamın yanından geldiği için bunu iyi biliyorlar. Şimdi bir hesap yapıyorlar, beni tehdit ediyorlar. Seçimi kaybedersek faturayı sana keseriz, diyorlar. Dertleri seçimi kazanmak değil. Dertleri CHP'deki koltuk. Parayı kaybetmek istemiyor. Hala gözü orada. Siz 17 parti bir araya geldiniz, 11'de Büyükşehir var, Türkiye'yi siz yönetiyorsunuz zaten. Bir merkezi iktidar var, bir yerel iktidar. Trilyonlarca lira hazine parası alıyorsunuz, gazete ve televizyonlarınız var. Çuval çuval paranız var. Bu garibanın 2006 model bir otobüsü var, bir de cep telefonu var" ifadelerini kullandı.