Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı

Türkiye 2029'a kadar görev alacak yerel yöneticileri belirlemek için dün sandık başına giderken CHP, 31 Mart 2019'da yüzde 30 olan oy oranını 8 puana yakın artırdı. Çok sayıda il ve ilçede yönetim değişti.

ORTAK ADAY ÇIKARSALAR KAZANACAKLARDI

El değiştiren iller arasında Cumhur İttifakı'nın ortak aday çıkarması durumunda kazanacağı iller de yer alıyor. Bu iller arasında Amasya, Kilis, Kütahya ve Yozgat var. Ancak bu illerde seçime ayrı girme kararı alan AK Parti ve MHP'nin adayları Amasya, Kilis ve Kütahya'da CHP'ye, Yozgat'ta ise Yeniden Refah Partisi'nın adayına karşı seçimi kaybetti.

Amasya seçim sonucu;

Kilis seçim sonucu;

Yozgat seçim sonucu;

Kütahya seçim sonucu;