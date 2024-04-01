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Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı

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Türkiye 2029'a kadar görev alacak yerel yöneticileri belirlemek için dün sandık başına giderken CHP, 31 Mart 2019'da yüzde 30 olan oy oranını 8 puana yakın artırdı. Çok sayıda il ve ilçede yönetim değişti.

ORTAK ADAY ÇIKARSALAR KAZANACAKLARDI

El değiştiren iller arasında Cumhur İttifakı'nın ortak aday çıkarması durumunda kazanacağı iller de yer alıyor. Bu iller arasında Amasya, Kilis, Kütahya ve Yozgat var. Ancak bu illerde seçime ayrı girme kararı alan AK Parti ve MHP'nin adayları Amasya, Kilis ve Kütahya'da CHP'ye, Yozgat'ta ise Yeniden Refah Partisi'nın adayına karşı seçimi kaybetti.

Amasya seçim sonucu;

Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı

Kilis seçim sonucu;

Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı

Yozgat seçim sonucu;

Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı

Kütahya seçim sonucu;

Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (14)

Adem Gök:

Türkiye’nin kaynağı chp ye akacak oradan da sınırın öbür tarafına Türk milleti celladını besliyor ????

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suleyman altıntaş:

Hükümetin mecliste yıllardır dem'li vekillere maaş ödemesinden rahatsız olmuyorsun. Şimdi sınırın öbür tarafına akacak diye rahatsız oluyorsun öylemi !!!

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GERÇEKÇİ...!!!!!:

En kötüsünü biz mersinde yaşıyoruz, öldürülen pkk militanının annesi MERSİNDE ilçe belediye başkanı oldu, ikinci kandilin temelleri atılmaya başlar yakında

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yanıt42
kagan soylu:

Terbiyesiz biz istanbulda 40 tl ye döner pilav corba tatlı veriyoruz her kesime sizin lokantalara girince 1000 tl hesap geliyor soyamiyorsunuz degilmi milleti artık...

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Adem Gök:

MHP bitme noktasına gelmiş

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Adem Gök:

Bu seçim chp yönetimini sevindirsede çoğu kişi hükümete ders olsun diye verdi çünkü pahalılık insanları mahvetti.bu ülke tuhaf

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Adem Gök:

Bu bir belediye seçimi herkes oyunu şahısa versede chp için bir zafer

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Süleyman İlteriş:

Bu bir beşediye seçiminden fazlası... Dem parti destek veriyorsa basit al ver r işi değil ldir

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sade vatandaş:

herhalde artık bu saatten sonra ufak birbirlerinden uzaklaşmaya başlarlar ...o değilde bir arabanın arka bagajında istepne lastik gibi diyar diyar gezmek nasıl bir şey çok merak ediyorum başına gelmiş bilen biri varmı acaba

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mühendis:

Çok iyi. En azından çarçur edilen belediye bütçelerini kesmek için bahane. Hem uzun süredir rant yiyen asalakların belki eli kesilir hem de bütün belediyeleri gereksiz bütçeleri kesilir. AKPli olanlar dahil. Bakalım ülkeyi mi rantı mı seviyor hükümet...

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