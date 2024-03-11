Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Bodrum'da esnafla buluştu

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Bodrum ilçesinde esnaf ve iş insanlarıyla bir araya geldi, projelerini anlattı.

Ayaydın, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kumbahçe Mahallesi'ndeki bir işletmede mahalledeki esnafla bir araya geldi. Burada toplanan kalabalığa, kendisinin de Kumbahçe Mahallesi'nde yaşadığını anımsatan Ayaydın, seçilmesi durumunda Bodrum ve Muğla'ya yapacağı yatırımlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Katılımcılar da Ayaydın'a taleplerini illetti ve yaşadıkları sorunlar hakkında bilgiler verdi.

Ayaydın, daha sonra Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Toplantı Salonu'nda Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (BESİAD) düzenlediği buluşma etkinliğine katıldı.

Etkinliğe, BESİAD üyelerinin yanı sıra Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun ve çok sayıda iş insanı da katıldı.

Ayaydın ve Tosun buluşmada, Bodrum'un ve Muğla'nın çözüm bekleyen sorunları ve yapacakları projeler hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.