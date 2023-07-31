Cumhur İttifakı'ndan yerel seçim için İzmir ve Antalya planı! 2 sürpriz isim konuşuluyor

Bir yıldan az bir süre kalan yerel seçim çalışmalarını hızlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir ve Antalya'yı CHP'den alabilecek adayları araştırıyor. Erdoğan'ın bunun için İzmir'de eski DSP'li İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i, Antalya'da ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u aday yapabileceği öne sürülüyor.

Seçim galibiyetinin hemen ardından 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere odaklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazırlıklarını sürdürüyor. Erdoğan'ın CHP'nin oy potansiyelinin yüksek olduğu İzmir'de eski DSP'li İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i, Antalya'da ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u aday yapmak istediği konuşuluyor.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI

2024'ün mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "1994 yılındaki seçimler gibi milat olacak" sözleriyle duyurulmuştu. Yereldeki çalışmalara büyük önem veren Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortakları bu noktada çalışmalarını hızlandırdı. Cumhur, 2019'da olduğu gibi ittifak yapıp illeri bölüşmeyi planlıyor. Mesela Adana ve Mersin MHP'ye verilecek; MHP ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacak.

ÖZGENER VE ERSOY PLANI

Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'te yer alan habere göre ise CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de seçmenin çekinmeden oy verebileceği isim üzerine çalışıyor. Bunun için eski DSP'li İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in adı geçiyor. Antalya'da ise Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un adı ön planda.