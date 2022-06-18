Cumhur ittifakı bu nikahta buluştu

GAZİANTEP - MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın kızının nikahı Cumhur ittifakını bir araya getirdi. Nikah törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın kızı Bilge Atay ile Taner Karlıdağ'ın nikahı cumhur ittifakını buluşturdu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kıydığı nikaha başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra çok sayıda AK Partili ve MHP'li milletvekili şahitlik yaptı. Şehitkamil Kültür Merkezi'nde kıyılan nikah törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç ve Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın yanı sıra çok sayıda bürokrat, milletvekili, siyasetçi ile iş insanı katıldı.

Bakan Soylu şahit oldu

Başkan Şahin'in kıydığı nikahtaki şahit sayısı dikkat çekerken nikaha başta Bakan Süleyman Soylu olmak üzere AK Parti, MHP milletvekillerinin yanı sıra iş ve siyaset dünyasının önde gelen simaları şahitlik etti. Nikahta çifte mutluluklar dileyen Soylu, nikaha, "Şahit oldum. Allah iki cihan saadeti versin. Allah hayırlı uğurlu eylesin" diyerek şahitlik yaptı.

Nikahta konuşan Soylu, "Birbirinize çok yakışmışsınız Allah nazardan korusun inşallah. Bu güzel evlilik merasimine hep birlikte şahitlik yapıyoruz. Ancak sadece şahitlik yapmak için gelmedik. Siz medeniyetimizin, gelenek ve göreneklerimizin, siz inancımızın en güzel adımını atıyorsunuz. Biz buraya gelirken hep birlikte her attığımız adım sizin evliliğinizin bereketli hayırlı iffet ve muhabbet içerisinde olması için geldik. İnşallah öyle olacaktır. Bu güzel evlilik merasiminde kıymetli Belediye Başkanımız o kadar güzel şeyler ifade ettiler ki, MHP ve AK Parti milletvekili iki arkadaşımızdan onların evlilikleri ile ilgili onların tecrübeleriyle ilgi onları dinlemenizi isterim" dedi.

Nikahın kıyılmasının ardından Bakan Soylu, evlilik cüzdanını MHP'li vekilin kızı Bilge Atay'a verdi.