Çukurova'nın 42 vekilinden 11'i kadın

ÇUKUROVA kentleri Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 11 kadın milletvekili meclise girdi. 2018 seçimlerinde 8 kadın vekilin çıktığı bu kentlerde kadın vekil oranı yüzde 26,20'ye yükseldi.

4 milyon 570 bin 284 seçmenin bulunduğu Çukurova kentleri Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de kullanılan oyların 3 milyon 906 bin 196'sı geçerli sayıldı. AK Parti, 1 milyon 165 bin 255, CHP 1 milyon 105 bin 389, MHP 513 bin 70, İYİ Parti 415 bin 342, YSP 340 bin 110 ve TİP 135 bin 715 oy aldı. Kalan oyları diğer partiler paylaştı.