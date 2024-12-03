Cübbesini bizzat giydirdi! Bahçeli'nin avukatlık vekaleti artık akrabasında

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vekâlet yetkisini yakın akrabası olan Avukat Gizem Fettahlıoğlu'na verdi. Avukat Fettahlıoğlu, vekaleti aldıktan sonra yaptığı açıklamada, bu önemli görevin kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu vurguladı.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR"

Fettahlıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sayın Devlet Bahçeli'nin vekâletini almak benim için büyük bir gurur ve sorumluluktur. Kendisinin Türk milletine olan hizmet anlayışını ve ilkelerini benimseyerek, bana duyduğu bu güveni en iyi şekilde karşılayacağım. Bu görev, sadece bir akrabalık ilişkisi değil, aynı zamanda Saygı değer genel Başkanımızın çizdiği yolda ülkemize hizmet etme fırsatıdır" ifadelerine yer verdi.

CÜBBESİNİ BAHÇELİ GİYDİRDİ

Ayrıca 2022 yılında mezun olmasının ardından stajını tamamlayarak avukat olan Fettahlıoğlu'na avukatlık cübbesini de Devlet Bahçeli giydirdi. Fettahlıoğlu o anları sosyal medya hesabından, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı kıymetli amcam Devlet Bahçeli'nin ellerinden cübbemi giymek nasip oldu. Ayrıca, ilk vekâletimi de kıymetli büyüğümden almak, benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu" notuyla paylaştı.