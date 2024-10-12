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'Çözüm Süreci' tartışmalarına Destici'den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz

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Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış resepsiyonunda, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşmasının ardından 'Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?' tartışmaları başladı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, tartışmalara tepki göstererek "Bir kere daha altını çizerek söylüyorum; çözüm süreci, diyalog, uzlaşma gibi şekere bulanmış zehirlerin, milletimize yeniden yutturulmasına asla rıza göstermeyecek ve izin vermeyeceğiz" dedi.

Siyaset gündemi, MHP Lideri Bahçeli'nin DEM'li vekillerin elini sıkmasının ardından 'Çözüm süreci' ile ilgili yeni bir tartışmaya sahne oldu. BBP Genel Başkanı Destici ise bu söylemlere tepki göstererek partisi adına noktayı koydu.

"HİÇBİR ZAMAN SİYASİ PARTİ OLARAK KABUL ETMEDİK VE ETMEYECEĞİZ"

Bir süredir, 'çözüm süreci', 'diyalog' ve 'uzlaşma' terimleri üzerinden terör örgütü uzantılarını meşrulaştırma çabalarının gündeme taşındığını söyleyen Destici, "Gazeteci arkadaşlarımızın soru sormalarına gerek kalmadan, hiçbir zaman değişmemiş ve değişmeyecek olan duruşumuzu, düşüncelerimizi, tekrar anlamayanların, anlamazlıktan gelenlerin ya da anlamamakta direnenlerin anlayacağı şekilde anlatmak istiyorum. Terör örgütünün talimatı ile kurulmuş, yöneticilerini, adaylarını, politikalarını, söylemlerini kanlı bir terör örgütünün belirlediği bir topluluğu hiçbir zaman siyasi parti olarak kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Ülkelerinde şiddetle iltisaklı olan, şiddeti yöntem olarak belirlemiş hiçbir yapılanma ve faaliyetin demokrasi zemininde hiçbir yerde bulunmasına izin vermeyen Batılı ülkeler, 40 binin üzerinde ölüme neden olmuş bir terör örgütünün uzantılarını, bağrımıza, devletimize, demokrasimize, sosyal hayatımıza hançer gibi sokmalarında iyi niyet görmüyorum, aramıyorum" diye konuştu.

"AYNI YILANLARA ISIRILMAMALIYIZ"

"Duruşumuzun çok iyi anlaşılması bakımından bir kere daha altını çizerek söylüyorum; çözüm süreci, diyalog, uzlaşma gibi şekere bulanmış zehirlerin, milletimize yeniden yutturulmasına asla rıza göstermeyecek ve izin vermeyeceğiz" diyen Destici, "Bakınız, terör örgütünün siyasi partisi pazar günü Diyarbakır'da, İmralı canisi, 40 bin kişinin katili, terörist başına, özgürlük diye miting yapmak istiyor. Bakın, çözüm sürecinin sözünün bile edilmesi nelere cesaret veriyor, bunu görmek lazım. Geçmişte yaşananları hepimiz biliyoruz. Aynı yılanlara, aynı deliklerden ısırılmamalıyız. Valiler, 'Hiçbir siyasi partinin bu eylemlerine müsaade yoktur' diyor. Hasta adam Ahmet Türk çıkıyor, diyor ki; 'Geri adım atmayacağız.' Ne oldu? Sen ne zaman iyileştin? Ölüyordun hastanede. Bir başka terörist milletvekili çıkıyor, devlete meydan okuyor ama Diyarbakır Valimizi ve İçişleri Bakanlığımızı tebrik ediyorum" dedi.

"İDAM CEZASI MUTLAKA GERİ GETİRİLMELİDİR"

Son günlerde yaşanan toplumsal olayların infiale neden olduğunu söyleyen Destici, infaz sisteminde değişiklikler yapılması gerektiğini ve caydırıcılık ilkesinin yeniden tesis edilebilmesi için ceza oranlarının artırılması önerisinde bulundu. Destici, "Tahliyesiz müebbet hapis cezası geri getirilmelidir. İdam, Türkiye ve Müslüman Türk milleti için bir zarurettir. İdam cezası, bugünün Türkiye'si için mecburiyettir ve idam cezası mutlaka ama mutlaka geri getirilmelidir. Bu gerçekleri ilk kez ve sadece BBP dile getirdi ve dile getirmeye devam edecektir. Çünkü BBP milletin vicdanı ve güvencesidir" diye konuştu.

'Çözüm Süreci' tartışmalarına Destici'den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Devlet Bahçeli Politika 3-sayfa Türkiye Dünya

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Yorumlar (18)

Celadin TALAY:

Mustafa abi bir muhtar kadar oy potansiyelin var bu konu hakkında konuşacak son kişi sensin sen git çocuklarına mecliste iş ayarla

81
31
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Volkan Cetin:

Açılım olayı bir sapkınlık tır

49
30
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Birşey demedimki:

Iktidarda olanlar koltuk için herşeyi yapar. Bunu artık net olarak biliyoruz. El sıkıştır , kanki olur , ortaklık kurar . Normaldir...

65
12
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ENSON:

Devlet Bahçeli terör örgütünün elini sıkmakla kendi ayağına sıktı, yeni bir pkk açılımına ön ayak olmak ihanettir. Gelecek seçimde sandığa gönülürler.

44
10
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Mahmutabla:

Bu da vardı demi la.Unuttuydum vallaha. Lakin sözlerinde haklı

33
10
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Uzman Yorumcu:

mesela ne yaparsın..? hükümeti mi düşüreceksin..!

15
4
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Baba Yabgu:

İyi polis kötü polis oynuyorlar

9
0
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Tolga Babacan:

Kezinlikle siyasi bir parti olarak kabul etmicez deniyor ve neden hemen kapatilmiyor ve basta olanlarini en karanlik delige atmiyorsunuz. Hep bos laflar

4
3
yanıtYanıtla
Baba Yabgu:

Bir kaç ay önce kapatılması lazım diyordu by bakceli

4
0
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F. Güler:

vahjjj

1
0
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