Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Havza ilçesine ziyarette bulundu

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Havza ilçesine özel bir tesiste düzenlenen toplantıda ilçe yöneticileriyle bir araya geldi. Vali Dağlı, Samsun'da görev yapmaktan duyduğu mutluluğu ve onuru ifade ederek helallik istedi. Havza Kaymakamı ve Belediye Başkanı ise Vali Dağlı'ya ilçeye yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Vali Dağlı, başarı belgesini bir personelimize takdim etti.