Brüksel Avrupa Basın Kulübü, Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Forumu Direktörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir ve Karayip ASEAN Konseyi ortaklığında yazılan 'COP28: İlerleme mi, Gerileme mi' raporunu değerlendirdi. Rapor, COP28 planının küresel bir hedef için dönüm noktası niteliğinde olduğunu ortaya koydu.

Brüksel Avrupa Basın Kulübü , Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı (COP28) ile ilgili geçmişten günümüze konferansta ele alınan iklim krizi problemine dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Forumu Direktörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir ve Karayip ASEAN Konseyi ortaklığında yazılan, 'COP28: İlerleme mi, Gerileme mi' raporuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Brüksel Avrupa Basın Kulübü platformu, 9 Ekim'de yayınladığı bir açıklamayla Prof. Dr. İbrahim Özdemir ve Karayip ASEAN Konseyi ortaklığında COP28 Konferansı 'COP28: İlerleme mi, Gerileme mi' raporu hakkında değerlendirmede bulundu. Değerlendirmede rapor ile ilgili olarak, önceki dört COP zirvesi ile mevcut COP28 başkanlığının gündemini, emisyon azaltım hedeflerini, yenilenebilir enerji hedeflerini, iklim finansmanı ve COP başkanlığının bu alanlarda neler yaptığına dikkat çekildi. Ayrıca raporda, COP28 dönem başkanlığının, ilki 1995 yılında Berlin'de düzenlenen BM iklim zirvesinden bu yana bir BM iklim zirvesinde önerilen en iddialı iklim eylem gündemini oluşturduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

KÜRESEL BİR HEDEF İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Brüksel Avrupa Basın Kulübü COP28 raporu hakkında, "Rapor, COP28 planının, yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılmasını öngören ve yenilenebilir enerji maliyetlerinin fosil yakıtların bugünkü maliyetinin yaklaşık dörtte birine düşmesini sağlayacak küresel bir hedef için dönüm noktası niteliğinde bir öneri de dahil olmak üzere, önceki COP zirvelerinde hiç tartışılmamış bir dizi temel hedef içerdiği sonucuna varıyor" ifadelerini kullandı.

300 MİLYAR DOLARLIK YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJESİ

COP28 İklim Konferansı'nın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ev sahipliğinde 30 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında Dubai'de yapılacağı duyurulmuştu. Brüksel Avrupa Basın Kulübü 'nden, söz konusu raporda geçen konferans ile ilgili yapılan açıklamada, "Ancak bu rapor ilk kez COP28 başkanlığının yenilenebilir enerji kaynaklarına daha önce kabul edilenden çok daha fazla destek sağladığını ortaya koymaktadır. Analiz, BAE'nin yurt içi ve yurt dışı genişleme planlarının yanı sıra aktif ortaklıklar yoluyla 2030 yılına kadar 300 milyar doların üzerinde yenilenebilir enerji projesini harekete geçirdiğini göstermektedir. Bu miktar, önceki COP başkanlıklarının yatırım hacminden çok daha fazladır. Bu miktar, 2014-2019 yılları arasında tüm dünyanın yenilenebilir enerji için tek bir yılda harcadığı miktara eşittir" denildi.

COP28 DÜNYANIN SON ŞANSI

Prof. Dr. İbrahim Özdemir, raporla alakalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu projeye girişmeye karar verdim çünkü COP28 etrafındaki yoğun kutuplaşma ve şüpheciliğin, tarihin en iddialı küresel iklim anlaşması olabilecek bir anlaşmaya varmak için ihtiyaç duyduğumuz dikkatli müzakerelere zarar vereceği ve raydan çıkaracağı konusunda derin endişelerim vardı.

COP28, tehlikeli iklim değişikliğini önleyecek küresel bir anlaşma için dünyanın son şansı. Her ne kadar masadaki planın olduğundan daha sağlam olmasını istesek de iklim kampanyası yürüten dostlarımın, ne kadar kusurlu olursa olsun, bunun BM düzeyinde tarihin en iyi planı olduğunun farkına varmalarını istiyorum. İlk kez ülkelerin yenilenebilir enerji artışı ve emisyonları yakalanamayan fosil yakıtlardan kurtulma konusunda küresel taahhütleri kabul etmelerini sağlama ihtimalimiz var. Eğer COP28 önerileri üzerinde bir anlaşmaya varamazsak, tehlikeli iklim değişikliğini önleme konusunda herhangi bir umut olup olmayacağını merak etmek gerekir. Ancak başarılı olursak, uluslararası düzeyde mücadeleye devam etmek için güçlü bir platforma sahip olacağız."