Haberler

Çocuk Suçluluğuna Karşı Yeni Önlemler: MHP'nin Kanun Teklifi Tamamlanıyor

Çocuk Suçluluğuna Karşı Yeni Önlemler: MHP'nin Kanun Teklifi Tamamlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan vahim çocuk suçluluğu vakalarını hatırlatarak, çocukları suça sürükleyenlere ağır cezalar öngören ve Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Öztürk, 15-18 yaş aralığındaki çocukların ceza sorumluluklarının netleştirileceğini ve bu yaş kategorisindeki suçlar için yaş indirimi uygulanmayacağını belirtti.

MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk, İstanbul, Ankara ve İzmir'de çocukların karıştığı vahim olayları hatırlatarak, çocukları suça sürükleyenlere ağır cezalar öngören kanun teklifinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk, çocukların korunması ve adalet dengesinin güçlendirilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifinin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan ve toplum vicdanını derinden yaralayan çocuk suçluluğu olaylarına dikkat çeken Öztürk, hazırlanan teklifin caydırıcılığı artıracağını ve mağduriyetlerin önüne geçeceğini belirtti.

Öztürk, İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin yaşıtı tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi, Ankara Keçiören'de 14 ve 17 yaşındaki iki saldırganın 22 yaşındaki bir genci öldürmesi ve İzmir Balçova'da 16 yaşındaki saldırganın polis merkezine yönelik silahlı saldırısı sonucu bir polis memuru ile bir başmüfettişin şehit edilmesini örnek göstererek, "Bu tür vakalar, çocukların suça sürüklenmesini önleyecek caydırıcı tedbirlerin ne kadar elzem olduğunu göstermektedir" dedi.

Hazırlanan teklifin detaylarına ilişkin bilgi veren Öztürk, 15-18 yaş aralığındaki çocukların ceza sorumluluğunun tam olarak tanımlandığını, kasten öldürme, cinsel istismar, yağma ve terör suçlarında yaş indiriminin uygulanmayacağını, ayrıca çocukları suça alet eden kişilere verilen cezaların artırılacağını ifade etti. Öztürk, "Kanun teklifimizle hem çocukların korunmasını hem de mağdurların adalet duygusunun tam olarak sağlanmasını amaçlıyoruz" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Sokakların karıştığı Fransa'da istihbarat birimlerinden ürküten tahmin! Sayı 100 bini aşacak

Avrupa ülkesini panikleten tahmin: Sayı 100 bini aşacak
'Haftada 4 gün mesai' için düğmeye basıldı: İlk etapta kamu kurumlarında denenecek

Bütün çalışanları ilgilendiren mesai düzenlemesi için düğmeye basıldı
5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

Bu sözler 5 yaşındaki çocuğa ait: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
Fenerbahçe'de Tedesco sonrası beklenmedik istifa

Fenerbahçe'de Tedesco sonrası beklenmedik istifa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.