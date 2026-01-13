TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nda "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler" taslak raporu görüşüldü

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nda, "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler" konulu taslak rapor ele alındı.

Komisyon, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

Katırcıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler" konulu taslak raporun hem ülkedeki hem de dünyadaki çocuklar için sağlıklı, güvenli ve güzel bir gelecek hazırlanmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Raporun, çocukları dijital mecraların zararlı etkilerinden korumaya yönelik kapsamlı bir çalışma olacağını belirten Katırcıoğlu, "Dijital bağımlılık, şiddet, pedofili, LGBT propagandalar, siber zorbalık, sanal bahis, istismar, mahremiyet ihlalleri, suça sürükleyen çeteler, terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri ve burada sayamadığımız birçok çevrim içi tehdit, teknolojinin sunduğu imkanların etkin ve sorumlu bir çerçevede ele alınmasını zorunlu kılmaktadır." dedi.

Komisyon olarak geniş çaplı, detaylı ve hassas bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu adımların her biri, çocuklarımızın daha güvenli bir dijital ortamda hayata hazırlanmaları için atılacak stratejik ve yapısal reformların temelini oluşturmaktadır. Yani bu düzenleme, çocukları dijital tehditlerden koruma düzenlemesidir. Bizler asla yasaklayıcı bir yaklaşımla değil, çocuklarımızın üstün yararını gözeten bir yaklaşımla süreci değerlendiriyoruz. 2026 yılı, çocuklarımızı dijital dünyanın tehditlerinden korumaya yönelik yeni, güçlü ve koruyucu düzenlemelerin yılı olacaktır."

Katırcıoğlu, daha sonra milletvekillerine söz verdi.

Türkoğlu: "Çocukların 15 yaş altı sosyal medya erişimi kesinlikle yasaklanmalıdır"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, raporun komisyon üyeleriyle görüşülmeden yazılması nedeniyle usul hatası olduğunu, raporda yeterli veri bulunmadığını ve konu üzerinde görüşüne ihtiyaç duyulan bazı kurumların fikrine yer verilmediğini savundu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, dijital dünyanın çocuklar için kontrolsüz risk alanına dönüştüğünü belirtti.

Bağımlılığın çocuklar için "ağır bir tehdit" olduğunu, bu konunun çözülmesi gerektiğini anlatan Türkoğlu, "Sosyal medya platformlarına sorumluluk yüklenmeli, zararlı içerikler bildirimsiz şekilde kaldırılmalıdır. Çocukların 15 yaş altı sosyal medya erişimi kesinlikle yasaklanmalıdır. 18 yaşına kadar içerikler ise mutlaka filtrelenmelidir." önerilerinde bulundu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, raporun kendilerine geç ulaştığını ve incelemeye fırsat bulamadıklarını ifade ederek, "Burayı böyle 'düzenleme getirdik, yaptık, oldu' mantığıyla ele almanın ne imkanı vardır ne de biz 5 yıl sonra bu sorunlardan kurtulmuş olabiliriz." dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, raporda "muazzam bir birikim" ortaya konulduğunu ancak eksikler de olduğunu belirtti.

Raporun içeriğinde "gelenek ve din" adına unsur bulunmadığını kaydeden Yaz, "Kendi evlatlarımızı teknolojik gelişmelerin zararlarından nasıl koruyacağımıza dair bir tek madde ben bulamadım. Kendi adıma üzüldüm. Keşke Diyanet'in de görüşü sorulsaydı." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, gelişen dünyanın ve teknolojinin şartlarında "çocukların eriyip gitmemesi, suçun faili ve mağduru olmaması için" gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini anlattı.

Esen, "yaş yasaklarının" güçlü bir çözüm önerisi gibi gözüktüğünü, ancak çoğu durumda riski ortadan kaldırmadığını, asıl ihtiyacın dijital ortamları çocuklar için güvenli hale getiren bağlayıcı düzenlemeler olduğunu kaydetti.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, çocukların sorunlarının sürekli gündemde tutulmasının önemine işaret etti.

Raporun eksikleri olduğunu ancak komisyon çalışmalarının iyiye gittiğini belirten Küçük, "Her konuda yetişmiş kadromuz var. Bunların koordinesiyle ilgili güçlü bir ajansa ihtiyaç var. Raporda da bu belirtilmiş. Bunun mutlaka bir an önce harekete geçirilmesi lazım." değerlendirmelerinde bulundu.

Komisyonda daha sonra toplantıya katılan bazı kamu kurumlarının yöneticileri milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Konuşmaların ardından Katırcıoğlu, komisyon olarak ilgili bakanlıkları ve kurumları ziyaret edip rapora ilişkin istişarelerde bulunacaklarını söyledi.

Raporun üst komisyona sunulması için oylama yapıldığı sırada CHP'li Tanal, Katırcıoğlu'nun "rapora ilişkin istişarelerde bulunulması" önerisinde bulunduğunu anımsatarak, bu gerçekleştirilmeden raporun oylamaya sunulmasını eleştirdi.

Komisyonda "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler" konulu taslak rapor kabul edildi.