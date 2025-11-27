Cizre'de Kitap Fuarı ve Kültürel Etkinlikler Büyüleyici Bir Atmosferde Gerçekleşti

Cizre Kaymakamlığının düzenlediği 'Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı'nı gezen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Cizre'nin büyük kültür günleri yaşadığını ifade ederek, bu tür etkinliklerin şehre, insanlara, kültüre ve medeniyete değer kattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü katkıları, Şırnak Valiliği himayesinde Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda Sanat ve Sevgi Sokağı'nda düzenlediği 120 yayınevi ve birçok yazarın 80 stantta kitaplarının sergilendiği fuarı gezip, Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan'ın söyleşi programına katıldı.

Fuarda çiçeklerle karşılanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan, Cizre'nin kadim bir kültür merkezi olduğunu ve son günlerde Cizre'nin büyük kültür günleri yaşadığını söyledi. Orhan, "Yarın da Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı iş birliğinde düzenlenecek olan ve 100'e yakın yazarın, akademisyenin ve bilim insanının iştirak edeceği IV. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumunu var. Bu etkinlikler Cizre için, Şırnak için ve Kürt kültürü için çok önemli. Kültür ve medeniyet, insanlarımızı ayağa kaldıran, şahlandıran etkinliklerdir" dedi.

Bu tür etkinliklerin şehre, insanlara, kültüre ve medeniyete değer kattığına vurgu yapan Orhan, "Bizler geçmişimizin o büyük medeniyetimizin izlerini ve birikimini alarak inşallah ileriye doğru adım atacağız. Buralar uzun zaman sessiz kaldı, karanlık dönemler yaşadı. Ama görüyorsunuz, yıllardır bu büyük etkinliklerle coğrafyamız küllerinden yeniden doğuyor, yeniden şahlanıyor, yeniden bu şaşalı günlerine kavuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği çok önemli projeler ve etkinliklerdir. Yarın düzenlenecek olan sempozyumlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın himaye ettiği etkinliklerdir. Sadece Cizre'de değil, Şırnak'ta, Van'da, Hakkari'de, Ağrı'da ve Mardin'de de gerçekleşen sempozyumlar var. Umarım katlanarak devam eder" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ile birlikte Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan'ın kitaplarının sergilendiği standı ziyaret edip hem imzalı kitap aldılar, hem de diğer kitapları da incelediler. Orhan, daha sonra Şırnaklı Yerel Yazarların standını da ziyaret edip hem sohbet etti hem de yazdıkları eserler için de tebrik etti. - ŞIRNAK