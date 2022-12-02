'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarlandı
Politika Haberleri
Özellikle Azerbaycan - Ermenistan arasındaki savaş döneminde dillerden düşmeyen 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarlandı. Şarkı eşliğinde hazırlanan klibi AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından paylaştı.
2023 seçimleri için partilerin çalışmaları devam ederken seçim müzikleri üzerinde de ince elenip sık dokunuyor. Hazırlanan seçim müziklerinin seçmen üzerindeki etkisini bilen siyasiler de bu konuya ayrıca önem gösteriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazılan ve yıllarca her miting ve etkinlikte çalınan Dombra'dan sonra yeni bir şarkı daha ortaya çıktı. Özellikle Azerbaycan - Ermenistan arasındaki savaş döneminde dillerden düşmeyen 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarlandı. Şarkı eşliğinde hazırlanan klibi AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından paylaştı. Kabaktepe, paylaşımına "Bu şarkı milletin liderine olan sevdasının adıdır. 2023 yolunda biriz" ifadelerini yazdı.
Şarkının sözlerinde ise şu ifadeler yer aldı: "Nice yollar aşmadık mı, gönülde bir olmadık mı? Şahit oldu yedi düvel, zoru kolay yapmadık mı? Sende biz sevdayı gördük, senin davanla büyüdük. Ay yıldızı yaren bilip senin izinde yürüdük. Ah sözümüz söz olsun ki bu söz özümüz olsun ki, sen varsan umudumuz var biz senden vazgeçmeyiz ki..."
Çırpınırdın Karadeniz şiiri, 15 Kasım 1914'te Azerbaycan'ın milli şairi Ahmed Cevad tarafından yazıldı. Şiir, Azerbaycanlı ünlü besteci ve fikir adamı Üzeyir Hacıbeyli tarafından bestelendi. 1937 yılında Sovyet lideri Stalin tarafından "Türk casusluğu ve Türklere yardım etme" suçlamasıyla kurşuna dizilen Cevad'ın bu şiiri, Türk topraklarında milli duyguları kabartan bir eser olarak biliniyor. Şarkı, Azerbaycan'ın 2 sene önce Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını geri almak için başlattığı savaş döneminde yeniden gündeme geldi.
Çırpınırdın Karadeniz
Bakıp Türk'ün bayrağına
Ah ölmeden bir görseydim
Düşebilsem toprağına
Sırmalar sarsam koluna
İnciler dizsem yoluna
Fırtınalar dursun yana
Yol ver Türk'ün bayrağına
Kafkaslardan aşacağız
Türklüğe şan katacağız
Türk'ün şanlı bayrağını
Turan ele asacağız
Azerbaycan bayrağını
Karabağ'da asacağız.