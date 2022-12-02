'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarlandı

2023 seçimleri için partilerin çalışmaları devam ederken seçim müzikleri üzerinde de ince elenip sık dokunuyor. Hazırlanan seçim müziklerinin seçmen üzerindeki etkisini bilen siyasiler de bu konuya ayrıca önem gösteriyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazılan ve yıllarca her miting ve etkinlikte çalınan Dombra'dan sonra yeni bir şarkı daha ortaya çıktı. Özellikle Azerbaycan - Ermenistan arasındaki savaş döneminde dillerden düşmeyen 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarlandı. Şarkı eşliğinde hazırlanan klibi AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından paylaştı. Kabaktepe, paylaşımına "Bu şarkı milletin liderine olan sevdasının adıdır. 2023 yolunda biriz" ifadelerini yazdı.

"BİZ SENDEN VAZGEÇMEYİZ Kİ"

Şarkının sözlerinde ise şu ifadeler yer aldı: "Nice yollar aşmadık mı, gönülde bir olmadık mı? Şahit oldu yedi düvel, zoru kolay yapmadık mı? Sende biz sevdayı gördük, senin davanla büyüdük. Ay yıldızı yaren bilip senin izinde yürüdük. Ah sözümüz söz olsun ki bu söz özümüz olsun ki, sen varsan umudumuz var biz senden vazgeçmeyiz ki..."

HİKAYESİ DE SÖZLERİ KADAR ACIKLI

Çırpınırdın Karadeniz şiiri, 15 Kasım 1914'te Azerbaycan'ın milli şairi Ahmed Cevad tarafından yazıldı. Şiir, Azerbaycanlı ünlü besteci ve fikir adamı Üzeyir Hacıbeyli tarafından bestelendi. 1937 yılında Sovyet lideri Stalin tarafından "Türk casusluğu ve Türklere yardım etme" suçlamasıyla kurşuna dizilen Cevad'ın bu şiiri, Türk topraklarında milli duyguları kabartan bir eser olarak biliniyor. Şarkı, Azerbaycan'ın 2 sene önce Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını geri almak için başlattığı savaş döneminde yeniden gündeme geldi.

ÇIRPINIRDI KARADENİZ SÖZLERİ

Çırpınırdın Karadeniz

Bakıp Türk'ün bayrağına

Ah ölmeden bir görseydim

Düşebilsem toprağına

Sırmalar sarsam koluna

İnciler dizsem yoluna

Fırtınalar dursun yana

Yol ver Türk'ün bayrağına

Kafkaslardan aşacağız

Türklüğe şan katacağız

Türk'ün şanlı bayrağını

Turan ele asacağız

Azerbaycan bayrağını

Karabağ'da asacağız.