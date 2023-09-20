CİMER, Türkiye'deki Bireysel Silahlanma Hakkında Bilgi Vermedi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Türkiye'deki bireysel silahlanmanın boyutuyla ilgili bilgi edinme başvurusuna olumsuz cevap verdi. CİMER, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılan başvurulara olumsuz cevap verilebileceğini hatırlattı.

MAHİR BAĞIŞ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Türkiye'deki bireysel silahlanmanın boyutuyla ilgili bilgi edinme başvurusuna karşı, mevzuatı hatırlatarak; "Araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler" yanıtını verdi.

Ateşli silahla yapılan saldırılar ve buna bağlı yaralanma ve ölümler giderek artıyor. 28 Temmuz'da İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisine giden grup, bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır yaşamını yitirmişti.

CİMER'E "TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE RUHSATLI SİLAH VAR? BU SİLAHLARIN KAÇI SUÇA BULAŞMIŞ" SORUSU

Bu saldırı üzerine CİMER'e Türkiye'deki bireysel silahlanmanın boyutuyla ilgili bilgi edinebilmek adına, "Türkiye'de kaç kişide ruhsatlı silah var? Bu ruhsatlı silahların kaçı suça bulaşmış? Ruhsatı olmayan ama tespit edilen kaç silah var? Bireysel silahlanma hangi boyutta" sorusu yöneltildi.

CİMER: "BİLGİ VEYA BELGE İÇİN YAPILACAK BAŞVURULARA OLUMSUZ CEVAP VEREBİLİRLER"

CİMER'in yanıtında ise Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hatırlatılarak; "Araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verilebileceğini" denildi.

CİMER'in yanıtı şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüze intikal eden İlgi'de kayıtlı CİMER başvurunuz incelenmiştir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 7'nci maddesinin ikinci fıkrası: 'Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.' hükmü gereğince söz konusu talebiniz uygun görülmemiştir. Bilgilerini rica ederim."

EMNİYET 2022'DE 627 BİN TAŞIMA RUHSATLI SİLAHIN OLDUĞU AÇIKLAMIŞTI

Bireysel silahlanmaya karşı mücadele eden Umut Vakfı'nın Başkanı Prof. Dr. Ayhan Akcan'ın Türkiye'de yaklaşık 36 milyon kaçak silah olduğunu ifade etmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü Temmuz 2022'deki açıklamasına göre 627 bin 765 taşıma ruhsatlı silah bulunuyor. Taşıma ruhsatlı silahların 185 bin 153 adedini ise can güvenliği ve meslek mensubiyeti olan birden fazla edinim hakkı bulunan sivil vatandaşlar oluşturuyor. 370 bin olan bulundurma ruhsatı da dahil edildiğinde ruhsatlı silah sayısı Haziran 2022 itibarıyla 998 bin 237.

(Görüntü: Arşiv)