SADAT'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon TL'lik tazminat sonrası CHP'den yeni hamle: Suç duyurusunda bulunacaklar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen haftalarda İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ( Sadat ) önüne gitmesiyle başlayan tartışma sürüyor.

CHP HEYETİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP Heyeti, yarın SADAT ile ilgili suç duyurusunda bulunacak. CHP Heyeti, suç duyurusunda bulunmalarının ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapacak.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partililerle birlikte geçen haftalarda SADAT binası önüne giderek açıklamalarda bulunmuştu. CHP lideri, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur. Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" diye konuşmuştu. Seçim güvenliğinin önemli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

SADAT'TAN TAZMİNAT DAVASI

SADAT, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon lira tazminat davası açtığını duyurmuştu. Dava dilekçesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer verilerek "Çok ağır ithamlarda bulunmak suretiyle müvekkil şirketin kişilik hakkına saldırı gerçekleştirilmiştir" denilmişti.

ANKA / Politika